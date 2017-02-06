描绘特朗普“斩首”自由女神像，德杂志封面漫画引争议
法新社报道，德国《明镜》周刊周六因为封面引发争议。该刊封面上，美国总统唐纳德·特朗普一手提着美国纽约自由女神像的头颅，头颅流淌着鲜血，一手握着一把血淋淋的刀。
该刊在头版使用了古巴裔美国艺术家、政治难民埃德尔·罗德里格斯的画，旁边是特朗普的口号：美国优先。
《明镜》周刊总编辑克劳斯在接受德新社记者采访时说：“在我们的封面上，美国总统斩首了这个自1886年以来民主和自由欢迎移民和难民来到美国的象征。”
画中人物的橙色脸部只有一张张得很大的嘴，没有眼睛和鼻子。德国内外的其他媒体对这幅画展开了讨论。
《图片报》认为这幅画是将特朗普与绰号“圣战者约翰”的英籍武装分子穆罕默德埃姆瓦齐直接进行比较，后者出现在若干段斩首“伊斯兰国”组织人质的视频当中。
欧洲议会副议长、德国自由民主党成员亚历山大·格雷夫·兰布斯多在接受《图片报》采访时批评这幅画“低级趣味”，“以可恶的方式拿恐怖主义受害者的生命开玩笑”。
自由主义保守报纸《法拉克福汇报》警告称，如果媒体妖魔化特朗普，这可能对他有利。该报称：“这张《明镜》周刊封面正是特朗普需要的——一张丑化他形象的图片，正好让他拿来进一步扭曲媒体的形象。”
该报还说，这种图片可能会强化特朗普支持者的看法，即媒体对特朗普抱有偏见。
保守派日报《世界报》评论《明镜》周刊封面“降低了新闻报道的品格”。
这幅画在社交媒体上广泛传播，还出现在周六参加柏林一场集体的抗议者们挥舞的海报上，这场集会旨在谴责特朗普暂时禁止来自七个以穆斯林为主国家的移民的行政令。
去年11月，在特朗普胜选后，《明镜》周刊将他刻画为撞向地球的彗星。
《纽约每日新闻》2015年12月也曾用过类似的、但没这么血腥的封面。那是在特朗普第一次提出要对穆斯林实施禁令并在美国与墨西哥边境建起一堵墙之后。
《华盛顿邮报》援引罗德里格斯创作这幅画的理由说：“这是对民主的斩首，对一个神圣象征的斩首。”这名艺术家说，他想要将伊斯兰教极端主义思想与特朗普激进政策作比较。他说：“双方都是极端主义者，所以我只是将他们进行比较。”
《德国之声电台网站2月4日报道》在杂志还未多外出售时，德国新闻杂志《明镜》周刊最新一期的封面就引发强烈的“反响”。将美国总统比较伊斯兰教恐怖分子，以漫画的形式作为新一期杂志封面，在社交媒体推特上引发激烈讨论。这让人想起《查理周刊》等讽刺杂志封面所引起的争论。
《明镜》周刊的封面显示：特朗普没有眼睛，或者说没有先见之明，但他手中有一个战利品。许多人认为：不能这样讽刺。
国际媒体也注意到德国纸媒这一“新作”：美国《华盛顿时报》和新闻门户网站早早就对《明镜》周刊新封面作出了“反应”。德新社英文版则刊出题为《将特朗普作为恐怖分子：德新社杂志漫画封面引发震惊》的文章。
“人们可以拿特朗普与伊斯兰国组织屠夫“圣战者约翰”作比较吗？欧洲议会副议长兰布斯多夫在回答《图片报》提出的问题时表示，“它反映出的更多的是《明镜》周刊的问题，而非特朗普的。”
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