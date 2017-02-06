中国应认真对待特朗普的竞选威胁：中国日报专栏
复旦大学美国研究中心教授沈丁立于《中国日报》撰文分析，虽然特朗普承诺在任职首100天内达成“新协议”，但他在头10天内已造成了巨大伤害，威胁到美国民主的核心制衡体制。
自从宣誓就职以来，美国总统唐纳德·特朗普便迅速和坚定地实现着他的竞选承诺。他不仅宣布美国立即撤出跨太平洋伙伴关系（TPP）协定，而且还对7个穆斯林国家的公民颁发旅行禁令，并签署了沿美国—墨西哥边界修建隔离墙的行政命令。在与澳大利亚总理马尔科姆·特恩布尔通电话时，特朗普甚至嘲笑美国和澳大利亚之间在奥巴马任内达成的难民协议，并据报道称，他突然结束了电话。
沈丁立指出，为了反抗特朗普的旅行禁令，遍布美国各地的美国人都奋起抗议。
此外，参议院少数党领袖查尔斯·舒默（Charles Schumer）称这种旅行禁令非常“非美国人（un-American）”，旧金山和华盛顿州就此对特朗普提起诉讼。还有超过900名美国外交官正式提出异议，称“这样的禁令会给美国带来更多的伤害”。
联合国也对这种禁令表示关切。而前总统奥巴马也打破了不对现任总统发表评论的传统，表示要捍卫美国的“核心价值”。
沈丁立认为，特朗普不仅伤害了美国与穆斯林世界的关系，也令美国的朋友和盟友感到失落。
特朗普对澳大利亚的不尊重引起了后者的不满。而特朗普声称德国一直“利用弱欧元”，以剥削其贸易伙伴，还有声称日本操纵货币的评论，都刺激了这些主要盟国。
在英国，有超过一百万人对英国政府邀请特朗普进行访问表示反对，而墨西哥总统恩里克·培尼亚·涅托已决定取消对美国的访问。
沈丁立指出，即使在自己的国家内，特朗普似乎也没有兴趣修补他所制造的裂痕。
数百万妇女已在美国各地举行示威游行。而特朗普对极端右派的、新白人至上主义运动的宽容，激发了加州大学伯克利分校学生的公开反对。民主党人反也特朗普的最高法院法官提名人尼尔·戈萨奇（Neil Gorsuch），并正在推动拒绝其提名。
实际上，特朗普上任8天后，支持率便低于反对率，创下了纪录。
沈丁立认为，特朗普可能仍然认为他所做的一切是把“美国放在第一位”，但是通过否认国民以及合作伙伴的合法权利来实现的伟大，将很维持对美国领导的接受。
他也指出，面对反对的压力，特朗普的团队并不愿意进行调整。
到目前为止，白宫已允许来自上述7个穆斯林国家的大约900名绿卡持有人返回美国。它已经减少了对旅行禁令的执行力度，并否认该禁令是针对所有穆斯林。
就此，沈丁立写道：“没有人会拒绝特朗普自称阻止恐怖分子进入美国的目的，但大多数人并不同意他简单的、具有破坏性和歧视性的移民政策。”
直到现在，特朗普还没有制定针对中国的任何政策。但是，鉴于他在过去2个星期的行动，沈丁立警示道，北京最好还是认真对待特朗普在竞选期间所阐述的威胁。
然而，沈丁立也认为，正如特朗普冲动的自我隔离主义方法正分裂着美国及其盟国，他在处理中美关系时任何不公平的方式，只会使美国与世界更加疏远。
他写道：“记得旅行禁令对于那些穆斯林国家的美国永久居民是如此的不合理，特朗普政府应该会注意，任何单方面的、不合作的对华政策只会使它‘骑虎难下’。”
沈丁立解释道，中国欢迎公平的交易——正如特朗普多次声称自己想进行公平的交易——但也反对不公平的交易。
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