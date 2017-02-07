新加坡缺人的职位48%属于专业和管理类，反映经济和劳动力重组
新加坡人力部今日表示，截至2016年9月30日为止，新加坡的职位空缺中有48％是专业人士、经理、执行人员和技术人员（PMET）职位。
人力部在公布的《2016年职位空缺》报告中指出，PMET的职位空缺比例从2013年的39%（24300个），上升到去年的48%（25800个）。
据亚洲新闻台网报道，人力部指出，这反映了经济和劳动力正在进行重组。
人力部补充道，这些空缺的职位主要来自金融和保险服务业、专业服务、以及信息和通信行业。
2016年主要开放招聘的PMET职位包括：教学和培训专业人员，管理高管，软件、网络和多媒体开发人员，注册和助理护士。
据报道引述，人力部也说道：“近年来，PMET职位空缺的比例有所上升。随着经济结构提高，并伴随着劳动力的技能和教育水平不断提高，该比例预计将继续上升。”
与此同时，非PMET的职务空缺呈现下降，并主要来自住宿和食品服务、建筑、批发和零售贸易、以及制造业。
在非PMET职位之中，最多的空缺是服务和销售人员（11840个），其次是清洁工人、劳动者和相关工人（6540人），文职人员（3160人），工厂和机器操作人员和组装人员（2970），以及手工业和相关贸易工人（1910）。
另外，报告也发现，空缺长达6个月以上的职位的2016年比例为36%，比2015年的39%、以及2014年的41%都低。
但是，有一半的非PMET职位，例如例如服务和销售人员、及手工业和相关贸易工人，仍然很难填补。
相比之下，空缺至少6个月的PMET职位只有约20%。
人力部指出，非PMET职位之所以对本地人没有吸引力，是因为工资较低、工作时间长、以及轮班制。而PMET职位难以被填补，则主要是因为缺乏必要的工作经验。
据引述，人力部就此表示：“展望未来，一个关键的优先事项是最大限度地提高求职者和职位空缺之间的匹配度。政府已加大了‘未来技能（SkillsFuture）’和‘应变与提升（Adapt and Grow）’计划，并将继续为我们国人的就业和就业能力加强支持。”
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