特朗普为何不对中国“开重炮”
《日本时报》网站2月5日刊发题为《特朗普的国际偶像？罗德里戈·杜特尔特》的文章分析称，从菲律宾总统罗德里戈·杜特尔特上台后对华的态度，或许可以得出美国总统唐纳德·特朗普上台后对华至今未“开重炮”的端倪。
文章指出，恶霸和懦夫是同一个人。唐纳德·特朗普虽然上台只有很短的时间，但已经证明了这一点，就连投他票的人现在也会感到不自在。他们的领导人酷似亚洲政坛的一位新贵——去年夏天上任的菲律宾总统罗德里戈·杜特尔特。
美国与菲律宾还有一个匪夷所思的共同点：菲律宾的主要外部威胁非常明显：也是中国。
考虑到杜特尔特看上去是一个非常强硬的人物，当时人们以为，他一旦当选，肯定会对海牙仲裁庭去年7月做出的有利于菲律宾的裁决善加利用，放大裁决的威力以对付中国这个巨人。结果，杜特尔特来了一个大反转。公然宣称与中国对抗毫无道理。杜特尔特说，与这样一个大国争斗，菲律宾没有获胜的可能。
对杜特尔特来说，要想表现他对民族主义的追求，美国就是一个非常好的外部靶子，这一点对他具有非常重要的政治意义。
同时，杜特尔特确信，真正的敌人在国内——吸毒者和毒贩。因此，杜特尔特发动了禁毒战，却不曾派出一兵一卒身犯险境对抗中国，也就不足为奇了。
这位出言不逊的总统非但不与中国对抗，反而急切地伸长手臂接过对华友好换来的资金。
与杜特尔特一样，特朗普也挥舞着民族主义大棒上台。诚然，贸易逆差是一个问题，而且显然到目前为止中国对这个问题负有最大的责任。
从国际上来看，将来美国的全球影响力如果因任何非国内原因遭到削弱，主要原因非常明显，不在于俄罗斯，更不在于欧盟、伊朗、印度和墨西哥。
挑战美国的新力量是中国，这一点在东亚尤其明显。在“让美国再次伟大”的过程中，中国理应是特朗普的国际问题清单上的头一个。然而，特朗普一上台，首先痛揍的竟然不是中国，而是美国的盟友。最先拿来开刀的就是加拿大和墨西哥。北美自由贸易协定在许多方面堪称贸易协定中的典范，特朗普却一定要进行重新谈判。同时，还要用一堵墙来羞辱墨西哥人。特朗普治下的美国靠修建美国版的柏林墙和约旦河西岸隔离墙来鹤立鸡群。特朗普把对付弱邻墨西哥作为首要任务。
在理直气壮地恐吓的对象盟友清单上，接下来是欧洲人。随心所欲的新关税壁垒威胁阴魂不散，有可能断送60年来美国领导的贸易自由化进程的成果，而欧洲之所以团结，美国之所以有今天的全球影响力，贸易自由化都功不可没。
对美国在亚太地区的合作伙伴来说，特朗普抛弃跨太平洋伙伴关系协定（TPP）是又一次的羞辱。虽然这个计划存在许多缺陷，可能最终推行不下去，但特朗普这番野蛮的屠杀向日本、马来西亚、越南和澳大利亚等国传递了一种轻视的信息。
同时，各国对美国作为盟友是否可靠也产生了怀疑。走在这个地区的各个国家领导人中间，甚至能够听到这样的声音：杜特尔特恐怕是有道理的。
这并不是说，特朗普不会很快向中国开重炮。他与台湾地区领导人蔡英文通电话，美国国务卿雷克斯·蒂勒森发表有关战争威胁的讲话，扬言要阻止中国人登上南海那些岛屿，这些已经让北京足够烦心了。蒂勒森那番话多半是吹牛。至少短期内，更重要的是特朗普怎样处理对华贸易问题。不过，在一定程度上，特朗普已经错失时机。因为不加区别的保护主义威胁、退出TPP，特朗普已经把除中国以外的亚洲国家（还有欧洲国家）基本得罪光了。此外因为他对汽车行业的关注，还得罪了日本人，现在他要专门狠狠修理中国人，就能力有限了。
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