127家美国企业上诉法院 反对特朗普入境禁令
超过100家公司，包括大多数著名的高科技公司，联名向美国法院提交文件，以反对特朗普发布的临时入境禁令。
1月27日，特朗普发布行政命令，对伊朗、伊拉克、利比亚、索马里、苏丹、叙利亚和也门的公民实施90天的旅行禁令，并对所有难民实行120天的禁令。
路透社报道，苹果、谷歌、微软等公司于5日向旧金山的美国联邦第9巡回上诉法院，提呈《法庭之友简报》的文件。他们在文件中指出，该行政命令“对美国企业造成重大损害”，并只会促使企业将工作搬离美国。
此外，作为特朗普商业咨询委员会成员之一的伊隆·马斯克（Elon Musk），也带领他的特斯拉汽车公司以及SpaceX太空探索科技公司联名签署该文件。
至今，该文件已有127家公司联名签署。
他们在文件中解释道，一些企业依赖外国人才和全球商务旅行，以便在美国进行创新和创造就业，但特朗普的行政命令却为这些公司制造了不确定性。
据路透社引述，该文件中写道：“具有高技能的移民将更有兴趣在国外工作，在他们及其同事可以自由出行、且能保证他们的移民身份不会突然被撤销的地方。”
“跨国公司将有强烈的激励…将运营基地设于美国之外、或在国外调动或聘请职员、以及进行投资。”
“最终，美国工人和经济将受到影响。”
文件也指出，包容性移民政策为美国做出了经济贡献，例如在500强企业当中，有超过200家是由移民或其后代所创立。
路透社指出，特朗普的主要竞选主题之一便是将工作带回美国。
联邦政府则反驳说，特朗普只是在行使总统的宪法权力，并指出法律允许总统防止“可能损害美国利益”的外国人入境。
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