中国枸杞成全球新宠
泡茶、泡酒、炖汤……中国人对枸杞的印象还停留在补品，外国人却已经将其捧为“明星”食物。从沙拉、蛋糕到炒饭，吃法花样百出。英国《卫报》最近专门为枸杞做了专题报道称，作为中国传统中药，枸杞获得了西方美食家的盛赞。
千年枸杞成全球新宠
“这个尝起来像蔓越莓的红色果实来自中国。”早在2012年，美国媒体就专门用一篇食谱来介绍枸杞。其中提到，枸杞富含维生素C、维生素E，能加快新陈代谢。枸杞转瞬之间变成了时尚健康宠儿，在水果沙拉、夏日饮品中都能见到它的身影。中国以外的国家将枸杞当成保健食品的也不在少数，英国网民更是创造性地“研发”了枸杞面膜，认为它可以排毒养颜，让皮肤有光泽。
与外国人的狂热喜爱不同，在中国人眼中，枸杞是再平常不过的食物。很少有人意识到，自古至今，枸杞有着悠久的药用历史。中医典籍《神农本草经》早有记载：枸杞“主五内邪气，热中消渴，久服坚筋骨，轻身不老，耐寒暑”。明代《本草通玄》则指出：“枸杞子，补肾益精，水旺则骨强，而消渴、目昏、腰疼膝痛无不愈矣。”中国医学科学院肿瘤医院药剂科主任李国辉介绍说，目前在全球受宠的枸杞就是《中国药典》收载的“枸杞子”，是茄科植物宁夏枸杞的干燥成熟果实，具有滋补肝肾，益精明目的功效，在中国已有2000多年的用药历史，是众所周知的道地药材，同时也是国家药食同源目录中的品种。枸杞不仅仅被作为药品，更已成为大众喜爱的食物，逐渐走向世界。
兰州大学营养与健康研究中心主任王玉提供了一组数据：2015年，中国枸杞（包括干枸杞、新鲜枸杞、枸杞粉）的出口量是979万千克，出口额高达1.07亿美元，平均价格是每千克10.98美元。其中，荷兰、美国、中国香港是出口量最多的几个国家和地区。由于对环境的适应能力极强，枸杞在中国分布广泛。宁夏枸杞的分布最广，主要分布于中国西北地区。在全球范围内，枸杞有80余种，分布离散。美洲、欧洲、亚洲、大洋洲、非洲南部和太平洋岛屿均有分布。其中分布种类最多的为南美洲南部，达30余种。
枸杞并非超级食物
枸杞能受到全球人的欢迎，与其丰富的营养价值有关。“除维生素、类胡萝卜素、氨基酸外，枸杞多糖是最重要的营养活性成分之一，总含量大约为3.36%。”王玉说，多项现代医学研究证实，枸杞多糖具有调节免疫功能、抗肿瘤、降血压等生物活性作用。从中医药角度，李国辉肯定了枸杞的药用价值：“枸杞性味甘平，可用于虚劳精亏、腰膝酸痛、眩晕耳鸣、阳痿遗精、内热消渴、血虚萎黄、目昏不明等症。”
枸杞并非万能或超级食物，不是每天吃得越多越好。李国辉说，一些商家为追求利益，故意夸大枸杞功效。我们应理性地认识到，作为一种药食同源的中药，枸杞并不是对所有人都适用，脾胃虚弱、高血压、腹泻、感冒的人不宜服用。任何药物都有副作用，枸杞也不例外。过量服用枸杞会导致上火、眼睛红肿等不良反应。
王玉补充说：“对于曾经风靡一时的黑枸杞，市场上有很多误读。”与普通的枸杞相比，黑枸杞里的花青素含量更多。花青素有抗氧化、清除自由基的作用。可是，单靠一种或几种富含花青素的食物来解决健康问题是不现实的。平衡膳食，追求食物多样化，才是营养保健所倡导的。
吃枸杞有讲究
枸杞怎么吃更健康？专家指出，重要的原则是：少量多次，均衡搭配。具体而言，李国辉认为，最简单的方法就是生吃，可以充分保存枸杞中的营养成分。比如，将枸杞放在沙拉、酸奶、麦片里，混合后食用；也可当成零食直接食用，一般每天不超过12克；在烤制松饼、饼干、燕麦麸皮煎饼时添加枸杞也是不错的吃法。
季节不同，吃枸杞的方法也不一样。夏季，枸杞适合与菊花、金银花、胖大海、冰糖等一起泡水喝，下午泡饮最佳，经常服用可消除眼疲劳。不过，这种代茶饮的方法不能让枸杞的营养成分充分溶于水中，有条件者最好煮成茶汤。需要提醒的是，枸杞不宜与绿茶一起冲泡。秋季，枸杞可与雪梨、百合、银耳、山楂等制成羹类，或取适量枸杞洗净，与粳米一起煮粥。冬季宜与桂圆、大枣、山药等一起煮粥，或炖排骨、羊肉时加入10~20粒枸杞。
枸杞的叶、花、根都是宝。王玉说，枸杞苗和嫩叶可作为蔬菜食用，在广东、广西等地非常流行。比如，枸杞苗快炒后，与烧好的黄鱼搭配食用，或用来炒肉丝、笋丝，或凉拌、氽汤、煮菜肉粥等，都很营养美味。枸杞花、枸杞根可入药，均有滋补强身的功效。枸杞种子榨油，可制成润滑油或食用油。
专家最后提醒大家，在挑选枸杞时要仔细辨别，才能买到真正的高品质枸杞。一般来说，品质上佳的枸杞皮干而肉满，果实偏湿润，多为赤红色或偏暗红，而非鲜红色。如果遇到颜色可疑的枸杞，可以先闻闻味道，如果有明显的酸味或刺激性气味就不要选。宁夏枸杞为道地药材，药用价值最高。其尖处大多有小白点，头茬枸杞白点处为空心状，无论泡茶还是煲汤都会上浮。
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