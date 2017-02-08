“双坡高铁”新加坡路段交由美国工程公司设计
新加坡陆路交通管理局今日宣布，美国工程公司AECOM将负责对双坡高铁在新加坡境内的基础设施进行深入的工程研究。
亚洲新闻台网指出，AECOM将为裕廊东终站、高铁隧道和跨越柔佛海峡的高架桥提供建筑、土木工程、电机、机械以及其它设计服务。
陆交局也委任了不同专家顾问负责监督工程研究的个别部分。
根据陆交局官网上的文件，AECOM以2460万新元得标，并预计将在2018年10月1日提交研究报告。
陆交局表示，AECOM是经过“竞争激烈的招标流程”后被选中。
AECOM总部位于洛杉矶，在全球150个国家拥有8万7000名员工。该公司另外也为新加坡与新山之间的地铁连接进行工程咨询研究。这段4至5公里的地铁最初预计将于2018年完成。但是，由于新加坡决定延长汤姆森—东海岸线路，因此将工程完结时间推后至2019年。
此前，AECOM也曾与新加坡陆交局合作，负责设计环线、滨海市区线、汤申—东海岸线及大士西延长线。
另外，该公司也各国拥有丰富的高铁项目规划和设计经验，包括北京南站、英国第二条高铁，以及香港西九龙总站。
双坡高铁连接新加坡与马来西亚吉隆坡，旨在缩短两地之间的通畅来往。这条350公里长的高铁预计将于2026年底前完成建设，并将往返两地的路程时间缩短至90分钟。
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