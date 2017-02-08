中国首次成亚太最大的商业地产投资市场：路透
据路透社2月7日报道，美国房地产资本分析公司Real Capital Analytics（RCA）周二发布分析报告显示，中国在2016年首次成为亚太地区最大商业地产投资市场，全球总额度同比上升10%，达365亿美元。
报告称，因二线城市交易量持续增长，加上区域及全球投资者强势流入，使得去年中国商业房地产交易量跃至首位，超越日本及澳大利亚。
数据显示，去年第4季度在中国转手的地产（不含发展地段）总价值140亿美元，同比增长32%。
RCA亚太地区高级分析总监Petra Blazkova指出：“这对于中国商业地产市场是一个转折点，预示它进入转型成为全球地产投资者的主要目的地之一。”
此外，中国去年也成为外国投资者在亚太地区首选的投资地。
去年，外国投资者在中国地产交易达102亿美元。
而香港投资市场受到中国大陆投资影响，去年年总投资量达到135亿美元，同比增长15%。
尽管中国及多数其它亚洲市场在2016年的表现可圈可点，但由于日本及澳洲市场薄弱，亚太区域总投资额同比下降了14%，至1325亿美元。
其中日本总投资量为290亿美元，同比下降37%，亦即首次跌至第二位。
Blazkova指出，从历史角度比较来看，日本和澳洲的投资房地产定价上升走势似乎太剧烈，导致两国交易量大大减慢。大量资本继续寻觅机会，把主要焦点在最安全、最大的市场，以及投资者采取买入持有策略的态度，这些都造成最受青睐的资产要面对剧烈的竞争环境。
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