坚果可抑制癌细胞生长
德国耶纳大学的最新研究显示，坚果可抑制癌细胞生长。这对所有喜欢吃坚果的人而言是个好消息。
耶纳大学营养毒理学系博士维布克·施卢尔曼说：“一直以来我们都知道坚果中充满对心血管系统有益的物质，或者可以防止超重或糖尿病的物质。”她还补充说，一些研究还表明坚果对结肠癌有预防作用，“以前我们并不知道坚果的这种预防作用是基于何种原理”。
现在，施卢尔曼博士和她来自耶拿大学营养毒理学系的同事一起给出了这个问题的答案。目前，他们在美国《分子致癌》杂志上发表了这项最新研究的结果。该研究报告阐明了这一预防作用的分子机理。
根据这项研究，坚果由于可以激活机体清除活性氧的防御功能，因此对机体有保护作用，这些活性氧由紫外照射、各种化学或者食物代谢物质产生，可以引起诸如DNA损伤等，从而造成癌症的发生发展。“机体具有一系列让活性氧物质失活的保护机制。”施卢尔曼博士解释道。他们的研究结果表明坚果中含有的物质可以刺激这些防御机制。
研究人员研究了五种不同的坚果的保护作用：澳洲坚果、榛子、核桃、杏仁及开心果。他们在试管中对这些坚果进行人工消化，然后在细胞系中研究了这些消化物质的作用。结果发现这些物质处理后细胞中的过氧化氢酶及超氧化物歧化酶的活性增加，此外这些物质还可以导致癌细胞发生程序性细胞死亡。
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