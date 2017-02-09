未来经济委员会为新加坡制定7大策略 保障未来10年年均增长2至3%
新加坡讯，未来经济委员会今日公布研究报告，为保证新加坡每年平均取得2%到3%的经济增长，制定7大策略。
1. 深化和开拓多元国际联系
2. 掌握和善用精深技能
3. 加强企业创新和扩大规模的能力
4. 增强数码能力
5. 打造充满活力和机会的互通城市
6. 发展和落实产业转型蓝图
7. 与伙伴携手合作以促进增长及创新
这7大策略将作为新加坡未来10年的经济发展大方向。
总理李显龙在致未来经济委员会的信中表示，政府已接纳了该委员会的建议，并将以“实际和务实”的态度实施相关政策。
据亚洲新闻台网报道引述，他写道：“当结果是有希望的，我们将大力追求。当一个计划看起来不像会有任何结果，我们必须有勇气去减少损失。这就是我们在过去50年中取得的进步，也是未来继续发展的唯一途径。”
未来经济委员会于2016年1月开始，与1000多名学生、教育家、家长、工会成员、商界领袖和学者，举行了80多次讨论和焦点小组。该委员会成员也参加了20多个专题讨论会、研讨会和会议，并在那里接触了6000多人。
该委员会共有30位成员，其中包括财政部长王瑞杰。
据报道引述，王瑞杰在今日的媒体发布会上表示：“未来经济委员会的目标是提出方向和广泛的策略，而不是一个详细的路线图。因为很难确定哪些产业会表现比较好。而经济相互作用的本质是巨大、复杂的和快速变化的。”
“因此，我们必须发展出敏捷性和适应性，以应对变化、并抓住新机会。为了继续保持良好的生活，我们必须与世界保持联系……所以我们的建议策略始终围绕着这一点。”
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