让出自己的救生衣，船员至今失踪 沙巴沉船的感动瞬间
在面临生死的一瞬间……这时，你还会对他人伸出援手吗？
1月28日，载有23名中国游客和3名马来西亚船员的游船在马来西亚沙巴州发生沉船事故。
事故发生之后，船员阿瑞卡欣脱掉了自己的救生衣，让给了落水的乘客。
据获救的其它2名船员所述，当船只进水时，船员赶紧让所有乘客穿上救生衣，并在落海时往沿环滩岛方向游去。
最终，只有船员成功上岸，其他乘客因不会游泳，只能在海上漂流等待救援。事件中共有22人获救（包括2名船员）。
但在这期间，船员阿瑞卡欣留下来，或许是见到乘客的救生衣故障、或缺少救生衣，于是他将自己的救生衣让给乘客，协助他自救。
而至今，阿瑞卡欣仍未被寻获。
（船员阿瑞卡欣）
此外，乘客李风（译音）的妻女都身穿救生衣，但却不敌海浪而不幸身亡。李风见妻子杨嘉怡（译音，38岁）及女儿李雨玄（译音，10岁）断气，悲痛的同时也没有枉顾眼前的其它生还者。
他解开妻女身上的救生衣，交给其他等待救援的落难乘客。
就此，他只能任妻女的尸体随波漂流。但是，他却拯救了他人的生命！
上周六，李风妻子的遗体被拖网渔船寻获，但其女儿的遗体则至今尚未寻获。
据《中国报》今日报道，至今还有5名失踪者。其中2人已确定丧生，包括李风的女儿李雨玄。
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