为索要金正男遗体 朝鲜派出高级代表团赴马
综合讯，朝鲜高级代表团为金正男案于2月28日抵达马来西亚吉隆坡。
新华社报道，代表团由朝鲜前常驻联合国副代表李东日为发言人。抵达吉隆坡之后，他在朝鲜驻马国大使馆前告诉记者，此行有3个目的：与马方商讨归还死亡朝鲜男子尸体、释放朝鲜籍嫌疑人、以及与马国发展双边友好关系。
据马来西亚《星报》报道，这与朝鲜驻马大使姜哲2周前的强硬姿态差距甚远。姜哲指责马来西亚与“敌对势力”勾结，并拒绝接受马方所做的调查。
但是，当记者问道，被马来西亚警方列为嫌疑犯之一的朝鲜驻马大使馆二等秘书玄光成（Hyon Kwang Song）是否已经接受警方问话时，李东日拒绝回答并转头离去。
此前，朝鲜方面已经多次要求马方移交朝鲜籍死者（朝方称之为金哲）的遗体。但是马方坚持需要死者家属的DNA检测、才能让亲属领取遗体。
马来西亚卫生部长拿督斯里苏巴马廉昨日受访时说，除非警方向卫生部做出其它指示，否则卫生部会根据领尸的标准作业程序，既确定死者身份并只让死者亲属领尸。
据星洲网引述，他说：“目前我们需要确定死者的身份才可以把遗体交给家属，至于之前朝鲜政府要求我们必须交出遗体，但是这不符合程序。”
马国副首相：完成法庭程序后才与联合国共享案件资料
此外，英国驻联合国大使里克罗夫特（Matthew Rycroft）周一促请马来西亚政府，把有关金正男被杀的案件详情，与海牙“禁止化学武器组织”（OPCW）以及安理会共享。
警察总长丹斯里卡立较早前接受“当今大马”电访时表示，只要外交部同意，警方愿意将VX神经毒剂的证据，交给联合国。
但是，副首相拿督斯里阿末扎希今日说，马国只会在完成此案检控、法庭审讯程序及法庭有裁决后，才共享案件调查报告和录影的资料。
据《星报》引述，阿末扎希表示非常愿意共享案件的相关资料，但他也要求共享资讯的国际单位遵守马来西亚的法律制度。
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