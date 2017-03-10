“新加坡旁”因外汇管制停止销售？碧桂园否认称只是项目展厅改造
马来西亚“新加坡旁”“森林城市”目前是碧桂园大力推广的海外项目，但日前却有报道称，该项目暂停国内销售，产品价格待定，而其中原因可能涉及外汇管制问题。对此，碧桂园予以否认，并非暂停销售，而是项目的展厅正进行升级改造。
碧桂园表示，项目的展厅正进行内部装修升级改造，同时对人员进行封闭式集中培训，期望提升服务及业务能力。
碧桂园森林城市位于马来西亚，新加坡旁，总投资规模达2500亿，初步预计耗时20年开发、总计30多万套商品住房的超大型填海项目，或是中国房地产有史以来最大的单体项目。
据相关报道称，2016年森林城市实现了180亿的销售金额，净利润率高达20%，但随着项目的推进，后续能否保持如此销售节奏尚有待观察。
过去的一年，碧桂园在中国国内为森林城市作了超大规模的宣传，营销费用超过10亿元。不少买家被其“新加坡旁”的宣传广告所吸引。作为碧桂园在海外的头号项目，森林城市位于马来西亚新山市。森林城市的置业者很大一部分来自中国，尤其是北京、上海等城市。
去年9月份，中国外汇局加强售汇业务监管，尤其强调对个人分拆购汇方面的监管后，像以往“蚂蚁搬家”式的购汇可能再也行不通，对于打算在海外投资的人来说，要在海外筹集资金的难度加大。
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