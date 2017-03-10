中国紧盯“特朗普万亿基建大饼” 势必咬上一大口
“特朗普真的会花万亿美元建设美国吗？”这是美国拉斯维加斯工程机械展７日开幕以来的一个热门话题。
美国总统特朗普上月呼吁国会通过立法，吸引公共和私人投资，为美国基础设施建设投资１万亿美元。此次参加拉斯维加斯工程机械展的中国企业，不论是国内领先的行业巨头还是中小型配件企业，都在思考这一计划带来的机遇与挑战。
山推股份董事长张秀文告诉记者，工程机械行业与基建密切相关，特朗普喊出大力投资基础建设，“中国企业都希望能占据一席之地，这是一个良好机遇”。中国机电进出口商会会长张钰晶说，这为工程机械行业带来了利好信息，所有人都会盯着这个机遇并做好准备。
这也是记者在采访中所接触的中外厂商和行业人士的共识。一些在美经营多年的中国机械工程企业开始积极布局，加快步伐，着眼机遇，谋求夺得先机。
首先在产品层面，许多企业谋求通过技术创新，不断完善产品类别和提升产品质量。
符合美国的标准和质量认证是产品进入美国市场的关键因素。在国际化道路上已有多年经验、并且在欧洲实现成功并购的徐工集团、三一重工等龙头企业都在美国设立了研发中心。三一重工在美国佐治亚州的研发中心有１００多人，这次展会带来了为美国市场量身打造的起重机。技术水平的提升，增强了中国产品的性价比，这也是中国产品杀入美国市场的利器。
虽然在高端市场的品牌认知度大大低于卡特彼勒等国际机械巨头，但中国产品总体相对较低的价格和不断提升的质量，已大大增强了对美国用户的吸引力，在一些细分市场上开始逐步取得突破。
山河智能董事长何清华说，通过先导式创新模式，实现了挖掘机节能突破性进展，与国际同类产品相比，至少能实现２０％以上的节能。
其次在服务网络建设层面，中国各企业都不断加大在美销售和服务网络建设力度，通过与美国代理商或者分销商合作，不断拓宽销售和服务网络。
记者在采访中遇到的一些美国参观者都表示对中国产品的质量有信心，但是由于美国广大的地域，中国产品能否及时提供后续服务和技术支持还是令人担心。中联重科、徐工集团、山河智能等企业都表示将在这方面下大力气，扎根美国市场，赢得用户信任。
第三是在制造层面，中国领军企业都在思索是否要在美国设厂生产。
特朗普政策的重点就是吸引制造业回流，实现“美国制造”。中国企业也都在未雨绸缪，其中之一就是在美国设厂，实现本土化生产。
中联重科副总裁熊焰明说，进军欧美高端市场光靠贸易不够。三一重工２０１１年在佐治亚州设厂生产，如今准备继续扩大生产规模。徐工集团也准备首先在拉斯维加斯设立组装厂，以后达到一定规模后，再考虑设立新厂生产。
熊焰明强调说：“读懂美国市场，非一日之功。中国工程机械出口２０年来高速发展，但对欧美的出口占比很小，美国提出了万亿美元基建计划，可是到底有多少中国企业能进入美国市场还是个问号。”（新华社记者高山 黄恒）
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