按摩脸部这个地方可美容除皱
随着年龄增长，皮肤会变得松弛，嘴角随之下垂。快节奏、高压力的职场女性甚至会在熬夜后发现自己脸庞浮肿，皮肤暗淡。这时，按摩地仓穴有理想的美容护肤效果。
双眼平视，瞳孔垂直竖线与口角水平横线相交的点即为地仓穴。按摩该穴相当于按摩口轮匝肌和面颊深层肌肉，可恢复肌肉弹性、提拉嘴角、减少面颊及下颚处的赘肉、改善面部松弛。另有文献报道，胃部长期处于高温状态会增进食欲，按摩地仓可降低胃部温度，抑制食欲，因此该穴还有减肥瘦脸的功效。
按摩方法：双手食指按压此穴，圈状按摩，同时配合3种发音口型：首先发“yi”音，嘴巴微微咧开，持续3秒；然后发“wu”音，持续3秒；最后发“o”音，嘴巴尽量张圆、张大，持续3秒。每次重复做3～5遍。
另外，坚持按摩地仓穴还能消除嘴角细纹。法令纹（即鼻翼到口角的八字形斜纹）变深，口角纹增多是皮肤衰老的标志。地仓穴和迎香穴（位于鼻翼外侧缘）连用，可使嘴角边的皱纹变浅甚至消失。具体方法：分别按揉两穴各20～30次，如果皱纹较多且深，可揉按40～60次；再用中指从迎香穴轻抹至地仓穴，重复20～30次。
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