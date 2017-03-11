冲马桶，盖？还是不盖？实验结果惊呆所有人！
最近，网上又有人在讨论这个话题。有人担心不盖上马桶盖，冲水时会把脏东西也带到卫生间里污染环境。更有甚者说“很多人冲马桶的时候只是简单地按下按水闸冲一下了事，不会想到要盖盖子，殊不知，也许就在你冲马桶的时候，可能会有很多细菌飞到你的嘴里”。
这个结论是科学的吗？
冲马桶，盖？还是不盖？
别纠结了！这个实验能告诉你真相！
北京师范大学环境学院：随机选取一个普通家庭卫生间，按照常规微生物学标准检验方法，先将含有大肠杆菌的溶液倒入马桶，在马桶上方每隔25cm处设置一个空气取样点，并将实验分两组进行。A组为盖上马桶盖的环境微生物分布情况，B组为对照组，打开马桶盖的环境微生物分布情况。
检测时间为3分钟，检测结果如下：
开盖菌落数总和：34
闭盖菌落数总和：60
检测时间为6分钟，检测结果如下：
开盖菌落数总和：40
闭盖菌落数总和：59
结论显而易见
北京师范大学环境学院环境微生物学教授竺建荣说：
马桶内的粪便事实上是通过虹吸作用排走的，水下来以后产生的虹吸作用，是把所有的排泄物都给吸走。虹吸的作用远远大于水流出来对空气的扰动作用，所以底层空气的微生物菌数数量，开盖条件下比盖盖时要少。
专家建议：
开盖冲马桶，卫生间多通风；
洗漱用具最好放在1m-1.25m处；
细菌在1米以下的数量最多，小孩子尽量减少在卫生间的停留时间。
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