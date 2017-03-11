财经观察：利好经济数据为美联储加息铺平道路
美国劳工部10日公布的数据显示，2月美国新增就业岗位数超过市场预期，当月失业率小幅降至4.7%。分析人士认为，利好经济数据为下周美联储加息铺平了道路。
数据显示，2月美国非农部门新增就业岗位达23.5万个，远高于市场预期的20万个。过去三个月，美国月均新增就业岗位为20.9万个，高于去年月均18万的增速。经济学家普遍认为，随着美国经济接近充分就业，月均新增就业岗位只需达到7.5万至15万个就可维持较低失业率。
此外，2月失业率从前月的4.8%小幅降至4.7%，与市场预期一致。衡量在职和求职人口总数占劳动年龄人口比例的劳动参与率从前月的62.9%增至63%，创去年3月以来新高。
美联储主席耶伦近期表示，美国失业率已接近长期正常水平，反映劳动力资源利用率的各项指标也显著改善。她认为，随着美国经济保持温和增长，美国就业市场将继续改善。
美联储近期发布的全国经济形势调查报告显示，有些地区甚至出现劳动力短缺加剧情况。劳动力市场紧俏导致工资增速也开始加快。2月份，美国员工时薪同比增长了2.8%，高于前月2.5%的增速。
同时，能源价格回暖也推动通胀水平开始回升。衡量美国通胀率的个人消费价格指数1月同比增长1.9%，已接近美联储设定的2%目标。
决定美联储货币政策的两大经济指标——就业和通胀——目前都已达到政策目标。耶伦上周表示，当前美国经济面临的风险大致平衡。市场分析人士普遍认为，美联储将在3月14日至15日的货币政策例会上宣布加息。
安联保险公司首席经济顾问穆罕默德•埃里安说，2月就业数据意味着美联储下周肯定会加息。美联储官员近期集体释放加息信号，市场加息预期充分，因此下周加息将不会造成市场过度波动。
穆迪资本市场研究公司首席经济学家约翰•隆斯基表示，市场已准备好迎接美联储下周加息。他说，近期美国股市持续上涨，衡量市场信心的芝加哥期权交易所波动率指数VIX也处于低位，加息25个基点市场完全可以承受。
不过，隆斯基指出，尽管就业市场表现强劲，但分析人士普遍预计未来美国经济增长率可能在2%至2.5%之间，经济表现仍不算强劲，这意味着美联储加息节奏不会太快。
耶伦在上周也表示，美联储将保持渐进加息节奏。根据去年12月美联储发布的预测值，美联储官员预计今年将加息0.75个百分点，意味着今年将有三次加息。(新华社记者江宇娟)
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