一周健走三次防老痴
众所周知，预防老年痴呆症要多动脑，但不仅如此，美国《赫芬顿邮报》1月31日报道，加拿大一项新研究发现，经常锻炼身体也有助于预防老年痴呆症，且效果堪比良好的遗传基因。
新研究由加拿大麦克马斯特大学运动学系助理教授珍妮弗•海斯博士主持，其研究小组选取了1646名大于等于65岁、没有确认患有老年痴呆症的老人，提取、分析、记录了他们血液中老年痴呆症等位基因的情况。
5年的跟踪调查后，331名参试老人确诊患有老年痴呆症。期间，研究人员通过调查问卷收集参试老人在锻炼习惯方面的数据。在排除年龄、心脏病、中风、糖尿病、高血压、抑郁症和吸烟等老年痴呆症的其他风险因素后，对比分析发现，携带老年痴呆症等位基因的老人在研究期间罹患老年痴呆症的几率是普通老人的两倍。同时，习惯久坐不动的老人罹患老年痴呆症的几率比没有携带老年痴呆症等位基因的也高出近两倍。
对此，海斯博士表示，这项研究表明，即使拥有健康的基因，不经常锻炼，也可能会导致健康基因的保护作用丧失殆尽，增加老人罹患阿尔茨海默病、帕金森病等大脑疾病的风险。达到每周健走3次的运动量，就能在预防老年痴呆症方面发挥积极作用
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