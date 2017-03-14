美前驻东盟大使：美国放弃全球领导地位损及自身
核心提示：特朗普政府目前的做法将令国家变得更不富有，更不安全，资讯越来越少，也不再是像伊玛这样的人心中的灯塔。领导地位非常脆弱，一旦失去，将不再得。
美国《外交政策》双月刊网站3月8日发表美国前驻东盟大使贺琪珍题为《美国放弃全球领导地位损及自身》的文章称，美国的全球领导地位建立在一个真诚的信念之上，即当世界上其他人有安全感、有尊严、有机会和有希望的时候，我们在美国会生活得更好。但特朗普政府目前的做法将令美国变得更不富有，更不安全，资讯越来越少，也不再是一些人心中的灯塔。以下是文章摘编：
我是在雅加达工作时认识拉希玛·阿卜杜拉希姆的，她的朋友都叫她“伊玛”。伊玛是世俗和自由民主的拥护者。伊玛原计划下月来美国，但刚刚取消了行程。她了解到穆斯林旅行者面临的困难，从而决定不值得为此冒险。伊玛是美国境外有影响力的庞大群体中的一员，他们每天甚至每小时都在非常认真地关注美国的政治与政策发展。她和许多人一样，对所见感到不安。
外交政策不确定引发不安
“旅行禁令”令美国之外的人感到困扰。但这只是问题的一部分，问题还包括“美国优先”这个听上去非常自私的说法，打给盟友的侮辱性电话，与许多国家耗费多年心血谈判而成的条约遭废除，对移民充满敌意，以及对贸易的零和博弈观点。许多人对于美国外交政策当下的不确定性深感不安。
这些态度和政策将在未来以无数种方式损害美国。伊玛本来会在餐厅用餐，住酒店，坐出租车，观看各种表演。根据国家观光和旅游办公室的统计，每名游客在访问美国期间平均消费超过3000美元，总消费额每年数以亿计。
我们也被剥夺了聆听伊玛发表关于印度尼西亚、东盟和亚洲正在发生情况的见解的机会。这是我们无法从媒体上得到的，这样我们获取的资讯就会变少。
这些都是大计划中的小代价，但当全世界数十亿人作出的个人选择汇集起来，影响将是巨大的。
领导地位基础受到侵蚀
不幸的是，外国游客取消旅行并不是美国当前自虐式行为最严重的后果。更大的伤害来自于对美国领导地位的侵蚀。
美国全球地位的基本建构是，很多国家在多数情况下同意追随其领导，因为它们相信：第一，美国真诚地希望这些国家能够获得最好的结果；第二，美国会遵守规则；第三，美国会言行一致，投入资金建设一个更美好的世界。美国的领导地位也令这个国家获益匪浅。美国的领导地位令美国人感到更安全。
美国领导地位的建构并不完美：奥巴马政府努力使其他国家，特别是新兴国家，承担更多责任，以解决共同的问题。美国的领导地位也是来之不易，尤其是当中国这样的新兴大国提出了带有较少附加条件、充满诱惑力的提议时。
“美国优先”将致美国孤立
美国的全球领导地位建立在一个真诚的信念之上，即当世界上其他人有安全感、有尊严、有机会和有希望的时候，我们在美国会生活得更好。美国人世代相信这一真理。我一直认为美国有意愿和能力扮演这一特殊的、独一无二的全球领导者的角色。
现在，我再也不会这样想了。这一届政府显然对于领导世界不感兴趣。
特朗普总统说：“我的工作不是代表全世界。我的工作是代表美利坚合众国。”这当然是每位美国总统的首要任务。但是，没有将美国的全球领导地位视为服务美国的最佳方式，意味着他放弃了美国的这一角色。政府也未能阐明一个可以让其他人追随的愿景。“美国优先”意味着美国将是孤家寡人。
总而言之，特朗普政府目前的做法将令国家变得更不富有，更不安全，资讯越来越少，也不再是像伊玛这样的人心中的灯塔。领导地位非常脆弱，我担心我们一旦失去，将不再得。我希望我是错的。
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美国《外交政策》双月刊网站3月8日发表美国前驻东盟大使贺琪珍题为《美国放弃全球领导地位损及自身》的文章称，美国的全球领导地位建立在一个真诚的信念之上，即当世界上其他人有安全感、有尊严、有机会和有希望的时候，我们在美国会生活得更好。但特朗普政府目前的做法将令美国变得更不富有，更不安全，资讯越来越少，也不再是一些人心中的灯塔。以下是文章摘编：
我是在雅加达工作时认识拉希玛·阿卜杜拉希姆的，她的朋友都叫她“伊玛”。伊玛是世俗和自由民主的拥护者。伊玛原计划下月来美国，但刚刚取消了行程。她了解到穆斯林旅行者面临的困难，从而决定不值得为此冒险。伊玛是美国境外有影响力的庞大群体中的一员，他们每天甚至每小时都在非常认真地关注美国的政治与政策发展。她和许多人一样，对所见感到不安。
外交政策不确定引发不安
“旅行禁令”令美国之外的人感到困扰。但这只是问题的一部分，问题还包括“美国优先”这个听上去非常自私的说法，打给盟友的侮辱性电话，与许多国家耗费多年心血谈判而成的条约遭废除，对移民充满敌意，以及对贸易的零和博弈观点。许多人对于美国外交政策当下的不确定性深感不安。
这些态度和政策将在未来以无数种方式损害美国。伊玛本来会在餐厅用餐，住酒店，坐出租车，观看各种表演。根据国家观光和旅游办公室的统计，每名游客在访问美国期间平均消费超过3000美元，总消费额每年数以亿计。
我们也被剥夺了聆听伊玛发表关于印度尼西亚、东盟和亚洲正在发生情况的见解的机会。这是我们无法从媒体上得到的，这样我们获取的资讯就会变少。
这些都是大计划中的小代价，但当全世界数十亿人作出的个人选择汇集起来，影响将是巨大的。
领导地位基础受到侵蚀
不幸的是，外国游客取消旅行并不是美国当前自虐式行为最严重的后果。更大的伤害来自于对美国领导地位的侵蚀。
美国全球地位的基本建构是，很多国家在多数情况下同意追随其领导，因为它们相信：第一，美国真诚地希望这些国家能够获得最好的结果；第二，美国会遵守规则；第三，美国会言行一致，投入资金建设一个更美好的世界。美国的领导地位也令这个国家获益匪浅。美国的领导地位令美国人感到更安全。
美国领导地位的建构并不完美：奥巴马政府努力使其他国家，特别是新兴国家，承担更多责任，以解决共同的问题。美国的领导地位也是来之不易，尤其是当中国这样的新兴大国提出了带有较少附加条件、充满诱惑力的提议时。
“美国优先”将致美国孤立
美国的全球领导地位建立在一个真诚的信念之上，即当世界上其他人有安全感、有尊严、有机会和有希望的时候，我们在美国会生活得更好。美国人世代相信这一真理。我一直认为美国有意愿和能力扮演这一特殊的、独一无二的全球领导者的角色。
现在，我再也不会这样想了。这一届政府显然对于领导世界不感兴趣。
特朗普总统说：“我的工作不是代表全世界。我的工作是代表美利坚合众国。”这当然是每位美国总统的首要任务。但是，没有将美国的全球领导地位视为服务美国的最佳方式，意味着他放弃了美国的这一角色。政府也未能阐明一个可以让其他人追随的愿景。“美国优先”意味着美国将是孤家寡人。
总而言之，特朗普政府目前的做法将令国家变得更不富有，更不安全，资讯越来越少，也不再是像伊玛这样的人心中的灯塔。领导地位非常脆弱，我担心我们一旦失去，将不再得。我希望我是错的。
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