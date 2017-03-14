习特会：中美元首会晤令世界期待
核心提示：中国在听取特朗普对中国贸易政策的关切时显示出了某种程度的开放，这使得美方很可能有兴趣加快两国元首会晤的进程。
香港《南华早报》3月12日以《习近平-特朗普峰会的酝酿，2017年最令人期待的世界领导人会晤》为题报道称，美国总统唐纳德·特朗普与中国国家主席习近平将何时会晤？如果这两位世界领导人即将举行会晤的话，那将是2017年最令人期待的会晤。特朗普与习近平的会晤是势在必行的。特朗普早就强调，他有兴趣重新思考美国与中国的关系。
文章称，特朗普就职后，中美关系一开始进展缓慢。在特朗普忙着与许多外国领导人——既有友好的，也有敌对的——通电话，以及在华盛顿招待美国的亲密盟友时，中美关系却一直没有任何进展。
双方最高层政府在双边关系上几近沉默和迟疑数周后，特朗普和习近平在2月10日正式打破坚冰进行了首次通话。
极为重要的是，特朗普在与习近平通电话时确认了华盛顿几十年来奉行的“一个中国”政策，这似乎使两国关系略微恢复常态。在2月的最后一周，中国国务委员杨洁篪成为自特朗普就职以来访问华盛顿的最高级别的中国政府官员。
杨洁篪在美国首都逗留期间，成果丰硕，与特朗普内阁和核心圈子的好几位成员进行了会晤。在历时两天的华盛顿之行中，杨洁篪会晤了美国副总统迈克·彭斯、白宫首席战略师斯蒂芬·班农，以及白宫高级顾问、特朗普的女婿贾里德·库什纳等。他还会见了美国国务卿雷克斯·蒂勒森。
文章称，尽管在他访问期间没有就特朗普与习近平的会晤发表任何公开声明，但值得一提的是，中国在听取特朗普对中国贸易政策的关切时显示出了某种程度的开放，这使得美方很可能有兴趣加快两国元首会晤的进程。
文章称，北京准备进行对话的迹象贯穿了杨洁篪访问的全过程。美国国务院对蒂勒森与杨洁篪会晤的解读重点是“有必要为贸易和投资创造一个公平的竞争环境”。蒂勒森近日将首次访问亚洲，3月15日开始访问东京，17日访问首尔，18日和19日访问北京。蒂勒森的北京之行值得密切关注，届时可能会有两国元首会晤将近的迹象。
香港《南华早报》网站3月12日发表题为《发展中美关系的大好机会》的社论称，中美关系正呈现积极势头。目前双方正在协商习近平与特朗普会晤事宜。此外，美国国务卿蒂勒森将从18日开始对北京进行为期两天的访问。这是两国开展的一系列级别越来越高的对话的结果，也表明双方意识到良好沟通的重要性。如果中美两国政府要相互理解、互惠互利并避免冲突，就没有比加强沟通更紧要的了。
社论称，中国外长王毅日前对中美关系作出务实表述，称两国关系正在朝着积极的方向平稳过渡和发展。特朗普1月20日就任美国总统时，外界对中美关系的看法并不这样乐观，因为特朗普的反华论调和他与台湾地区领导人之间的电话交谈给中美关系带来了不确定性。但是随着外交活动的介入和成功，两国关系出现了积极势头。
特朗普上月与习近平通电话，打破了两国关系的僵局，他在电话中承诺会遵守“一个中国”原则并为实现共同目标而努力。随后双方展开了密集的外交活动，中国国务委员杨洁篪与美国总统及其他美国高官在华盛顿举行了会谈。王毅日前谈到蒂勒森时，赞扬他是“一个愿意倾听的人，也是一个可以深度沟通的人”。
社论称，商人出身的蒂勒森深知沟通的必要性，这是协议能否达成的关键。预计他会在北京与习近平举行会谈，这可能会为中美两国元首亟须展开的对话奠定基础。
社论称，中国的崛起和美国将中国视为挑战者的看法造成了双方的不信任，而特朗普的当选加剧了不确定性。即将到来的会谈是弥合分歧、扩大共同利益的机会。
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香港《南华早报》3月12日以《习近平-特朗普峰会的酝酿，2017年最令人期待的世界领导人会晤》为题报道称，美国总统唐纳德·特朗普与中国国家主席习近平将何时会晤？如果这两位世界领导人即将举行会晤的话，那将是2017年最令人期待的会晤。特朗普与习近平的会晤是势在必行的。特朗普早就强调，他有兴趣重新思考美国与中国的关系。
文章称，特朗普就职后，中美关系一开始进展缓慢。在特朗普忙着与许多外国领导人——既有友好的，也有敌对的——通电话，以及在华盛顿招待美国的亲密盟友时，中美关系却一直没有任何进展。
双方最高层政府在双边关系上几近沉默和迟疑数周后，特朗普和习近平在2月10日正式打破坚冰进行了首次通话。
极为重要的是，特朗普在与习近平通电话时确认了华盛顿几十年来奉行的“一个中国”政策，这似乎使两国关系略微恢复常态。在2月的最后一周，中国国务委员杨洁篪成为自特朗普就职以来访问华盛顿的最高级别的中国政府官员。
杨洁篪在美国首都逗留期间，成果丰硕，与特朗普内阁和核心圈子的好几位成员进行了会晤。在历时两天的华盛顿之行中，杨洁篪会晤了美国副总统迈克·彭斯、白宫首席战略师斯蒂芬·班农，以及白宫高级顾问、特朗普的女婿贾里德·库什纳等。他还会见了美国国务卿雷克斯·蒂勒森。
文章称，尽管在他访问期间没有就特朗普与习近平的会晤发表任何公开声明，但值得一提的是，中国在听取特朗普对中国贸易政策的关切时显示出了某种程度的开放，这使得美方很可能有兴趣加快两国元首会晤的进程。
文章称，北京准备进行对话的迹象贯穿了杨洁篪访问的全过程。美国国务院对蒂勒森与杨洁篪会晤的解读重点是“有必要为贸易和投资创造一个公平的竞争环境”。蒂勒森近日将首次访问亚洲，3月15日开始访问东京，17日访问首尔，18日和19日访问北京。蒂勒森的北京之行值得密切关注，届时可能会有两国元首会晤将近的迹象。
香港《南华早报》网站3月12日发表题为《发展中美关系的大好机会》的社论称，中美关系正呈现积极势头。目前双方正在协商习近平与特朗普会晤事宜。此外，美国国务卿蒂勒森将从18日开始对北京进行为期两天的访问。这是两国开展的一系列级别越来越高的对话的结果，也表明双方意识到良好沟通的重要性。如果中美两国政府要相互理解、互惠互利并避免冲突，就没有比加强沟通更紧要的了。
社论称，中国外长王毅日前对中美关系作出务实表述，称两国关系正在朝着积极的方向平稳过渡和发展。特朗普1月20日就任美国总统时，外界对中美关系的看法并不这样乐观，因为特朗普的反华论调和他与台湾地区领导人之间的电话交谈给中美关系带来了不确定性。但是随着外交活动的介入和成功，两国关系出现了积极势头。
特朗普上月与习近平通电话，打破了两国关系的僵局，他在电话中承诺会遵守“一个中国”原则并为实现共同目标而努力。随后双方展开了密集的外交活动，中国国务委员杨洁篪与美国总统及其他美国高官在华盛顿举行了会谈。王毅日前谈到蒂勒森时，赞扬他是“一个愿意倾听的人，也是一个可以深度沟通的人”。
社论称，商人出身的蒂勒森深知沟通的必要性，这是协议能否达成的关键。预计他会在北京与习近平举行会谈，这可能会为中美两国元首亟须展开的对话奠定基础。
社论称，中国的崛起和美国将中国视为挑战者的看法造成了双方的不信任，而特朗普的当选加剧了不确定性。即将到来的会谈是弥合分歧、扩大共同利益的机会。
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