美国将在韩永久性部署“灰鹰”无人机 可飞平壤实施斩首
美国军方宣布，美国将在韩国永久部署攻击无人机。
在宣布这一消息前一周，朝鲜将4枚弹道导弹射入日本海。目前，美韩正在进行两国年度联合军演。
驻韩美军发布新闻稿称：“部署该连将直接支持美国陆军关于给陆军每个师配备一个“灰鹰”连的战略计划。该连将隶属于第2步师第2战斗航空旅。”
新闻稿称：“这一无人机系统令驻韩美军和我们韩国伙伴的情报、监视和侦察能力大大增强。”
“灰鹰”无人机系统续航时间为24小时，装备“狱火”导弹。
柏林自由大学东亚研究生院的科里.华莱士说，相对美国军方在全球广泛用于开展行动的“捕食者”无人机，该系统升级了侦察和监视技术。
该系统也能与“阿帕奇”直升机相结合，在避免朝鲜半岛的恶劣天气方面，这有所裨益。美军于今年早些时候开始将24架AH-64D“阿帕奇”直升机轮流派驻韩国。
华莱士通过电子邮件对本网记者说：“美国及其地区伙伴认为，在应对朝鲜全面进攻的同时，展示他们在常规威慑和战备方面占据上风也是重要的。”
【韩联社华盛顿3月13日电】美国国务院周一表示，美国计划在韩国部署军用无人机，这是除“萨德”外美国加强其亚洲盟友防御力量的又一举措。
国务院代理发言人马克托纳发表了上述言论，并证实关于美军计划在韩国群山空军基地永久部署“灰鹰”无人机的报道，以加强对朝鲜地面目标的打击能力。
【韩联社首尔3月13日电】据韩军13日消息，美国陆军开始向驻韩美军群山基地部署连级“灰鹰”攻击无人机部队，该连装备12架“灰鹰。”此举经韩美协商，旨在落实美陆军每个师级建制都配备“灰鹰”连的方针。
“灰鹰”（MQ-1）改进而来的最新攻击无人机，身长8米，冀展17米。属于中空长航时无人机，能以每小时280公里的速度不间断飞行约30小时，作战半径覆盖韩半岛，可昼夜连续高画质监控半岛全境。
驻扎于黄海之东、韩西海岸的群山“灰鹰”连将在北至三八线的韩国空域巡航搜集韩军情报，或在军情告急时北飞平壤执行“斩首”任务，从空中精确打击朝方首脑机关，摧毁战争指挥部。
驻韩美军原计划在“有事时”向半岛临时出动“灰鹰”，如今决定常年驻韩，体现了对朝核威胁愈演愈烈的高度警惕。
【《日本时报》网站3月14日报道】美国宣布将在韩国长期部署攻击无人机，帮助应对朝鲜核计划和导弹计划对韩国以及美军在日本的军事基地形成的越来越大的威胁。
有专家称，这种无人机除了执行侦察任务，还可能在危机爆发时，用于对朝鲜领导层实施所谓的“斩首”任务。
他说：“在目前的报道局势下，迫切需要及时准确的情报侦察数据。‘灰鹰’无人机将能胜任此任务。此外，如果形势需要，该无人机还具备快速打击能力。”
平克斯顿说，这种能力在需要快速反应的几种情况下十分适用，包括如果平壤即将发动攻击时，可以用这种无人机攻击其移动导弹发射器和指挥中心。
他说：“朝鲜研发固体燃料弹道导弹，意味着其将有能力在数分钟内实施弹道导弹攻击。‘灰鹰’无人机可在朝鲜导弹袭击威胁临近时，攻击导弹发射器，以及指挥中心。”
至于为何美军选择此时宣布部署该无人机，平克斯顿说，这可能一方面是为了安抚紧张不已的盟友，另一方面是为了强调美国升级威慑的决心。（美国有线电视网站）
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