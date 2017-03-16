特朗普说法院叫停新版移民入境限制令属“越权”
华盛顿3月15日电，美国总统特朗普15日晚说，夏威夷联邦地区法院裁决暂停执行新版移民入境限制令的做法“越权”，称不排除将此案上诉至美国最高法院的可能性。
“在许多人眼里，这是一次前所未有的司法越权。”特朗普当天在田纳西州纳什维尔的一个集会上演讲时称，这一裁决受到“政治驱动”。
当天早些时候，夏威夷联邦地区法官德里克·沃森作出裁决，要求在全美范围内暂停执行特朗普日前颁布的新版移民入境限制令，此时距离该禁令生效仅数小时。
沃森在长达43页的裁决意见中指出，特朗普的禁令违反了美国宪法中有关宗教的条款，带有宗教歧视色彩。沃森说，该禁令将会影响夏威夷旅游业，对该州经济造成伤害，并且会让招收国际学生的该州大学收入受损。
这是特朗普上台后所推行的移民入境限制政策再一次遭受重大打击。在被迫放弃1月末发布的相关行政令后，特朗普于3月6日颁布修改后的新版限制令。夏威夷州政府随即于8日向法院递交了诉讼文件，成为全美第一个对新版限制令发起诉讼的州。15日当天，美国有多个州也对新版限制令发起了法律诉讼。
特朗普颁布的新版移民入境限制令将伊拉克从原名单上移除，但仍然暂停美国接收难民计划120天，90天内暂时禁止苏丹､叙利亚､也门､伊朗､索马里和利比亚六国公民入境美国。(新华社)
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost