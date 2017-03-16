美国走开，TPP国家现在开始向中国倾斜
美国走开，中国向前。这是今天在智利开始显露的情况，一些国家——从澳大利亚、日本到新加坡、秘鲁和墨西哥——领导人聚在这里，召开贸易会议。
这是美国总统特朗普1月份退出跨太平洋伙伴协定（TPP）后举行的会谈。特朗普称奥巴马牵头的TPP是一份糟糕的贸易协定，会让美国丧失就业机会。
参加贸易会谈的大多数国家都是该协议成员。特朗普退出TPP的决定为中国可能在全球贸易中成为世界领头羊打开了大门——以智利为起点，这可能真的开始了。
美国商务部长威尔伯.罗斯并没有出席会议。
智利会议证实了一些领导人之前的暗示：他们愿意在没有美国参与的情况下达成贸易协定。
中国已经在就自己的大规模贸易协定——区域全面经济伙伴关系协定展开谈判。该协定目前包括一些TPP国家，但不包括拉丁美洲国家。
特朗普的保护主义言论和贸易威胁导致这些国家相互团结起来。在上周五举行的另外一场会议上，哥伦比亚、秘鲁、智利的财政部长表达了对墨西哥的支持，因为特朗普威胁可能针对墨西哥商品征税。这是墨西哥试图在经济上摆脱美国的最新迹象。墨西哥还在加快与欧盟的贸易谈判，推动与巴西和阿根廷开展贸易。
尚不清楚在没有美国参与的情况下，贸易协定能否成功。
这次会议也是韩国和中国修补关系的机会。自韩国决定部署萨德系统以来，两国关系就一直很紧张，因为中国对这一行动表示反对。随着韩国总统下台，出现了两国可能重启关系的机会。
至于美国，它对智利会议的不重视可能让中国发挥更大的影响力。
布鲁金斯学会高级研究员乔舒亚.梅尔策说：“这表明了美国推出TPP付出的代价，不仅是经济方面，而是在更大范围的领导力和战略方面。”（美国有线电视新闻网财经网站）
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