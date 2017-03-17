新加坡身材火辣女骑士 骑重机环台湾岛引关注
综合讯，一名来自新加坡的女骑士潘盈升（Vaune Phan），10日来台骑重机环岛，身材火辣的她，环岛旅程中还身穿比基尼入镜，造福男性网友。
但她于15日骑上台湾国道三号时，却被国道警察拦下开单，事后她把照片PO上脸书，并自嘲：“我实在太常被男生追了”。但也意外引发网友对台湾交通法规的论战。
据台湾《东森新闻》报道，改名女骑士潘盈升（Vaune Phan），上星期五（10日）首次到台湾观光，并在朋友安排下，驾驶重型摩托车进行环岛骑行。
她从台北冒雨骑车经宜兰到花莲，并造访太鲁阁、垦丁等地，留下许多美照。但由于不熟悉交通规则，意外骑上三号国道（高速公路），被交警拦下开了罚单。
随后，她亦说，“自己因为骑车时正在听火星人布鲁诺（Bruno Mars）的《That's What I Like》，所以起初没注意到有交警在后面追赶，直到车辆相当接近才发现。交警后来很详细地解释了台湾的交通法规，还告诉他们前往阿里山的正确路线。对意外骑上国道一事，潘盈升感到很抱歉，同时也很感谢警察的热心帮助。”
潘盈升的贴文被粉丝转贴分享至专页“小老婆汽机车资讯网”，网友发贴称“外国的朋友中招了，台湾还不能上高速公路啊~”，掀起网友热烈讨论。
许多人纷纷留言表示：“鬼岛闹的国际笑话再添一桩”、“变成国际笑话啰”、“新加坡女神中招”、“全世界机车（摩托车）不能上高速公路的国家，还真没几个，台湾就是其中一个”等等。
不过，却有一些网友不以为然，反驳到：“通过了（法案）又怎样，有开放路段吗？”、“ 骑没开放的路段就是违法”、“为啥是国际笑话？要来玩不用先做功课？”
据了解，潘盈升热爱重型摩托车，常在网上分享自己骑乘和旅游的照片，Facebook粉丝超过2万5000人，社交平台Instagram则有6万8000多名粉丝。
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