新加坡辣妈公共场合露奶哺乳！引两派网友论战
日前女星林辰唏晒出亲喂母乳照，被网友指责“你这样露奶妨害风化”，事件引起不小的争论。而近日脸书“SBS-Sure Boh Singapore”粉丝专页上PO出一张，一名新加坡辣妈大喇喇的在地铁车厢内直接哺乳的画面，也引起不小的争议。有人认为她哺乳时应该要用哺乳巾遮盖，不久，这名辣妈在私人的脸书上公开表示，“我不认为在公共场合哺乳是错误的”。
地铁车厢内的哺乳照引起不少网友热议，而辣妈本人也在私人脸书再PO出一张哺乳照并写下个人心情，她表示，自己并不太在意有人对她的抨击，因为她不认为在公共场合哺乳是错误的。她也提到，不懂为什么人们能允许女性公开露出乳沟，却无法接受女性公共场合哺乳的动作，除非看到的人当时就有其他的性遐想。
她不了解，不过只是个胸部，是男性女性都拥有的身体特征，用它来哺乳竟会被视为性暗示或错误？她讽刺地表示，那是不是以后都要教小女孩不要在公众场合吃香蕉、含棒冰，以免被视为性联想。
事实上，不少的网友都支持她的想法，认同哺乳本来就是母亲的天性，不应该被受歧视的眼光对待。但也有网友持不同意见，认为在公共场合“露乳”的行为就是不雅。文章瞬间引起了两派网友的论战。
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