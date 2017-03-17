沙特情归中国，欲与中国提高经贸合作
向来亲美的沙特阿拉伯国王萨勒曼通过高调的亚洲之行而转向中国，两国签署了金额约650亿美元的经贸备忘录和意向书，领域涉及能源和航天。
其中包括沙特阿拉伯国家石油公司（沙特阿美）与中国北方工业公司（Norinco）签署了的一项谅解备忘录，希望在中国建造炼油厂和石化厂。
根据路透社报道，沙特基础工业公司和中国石油化工股份有限公司也同意在中国和沙特开发石化项目。
萨勒曼正在亚洲进行为期一个月的访问。本次出访旨在推销沙特的投资机会，包括该国石油巨头沙特阿美的股权出售。
沙特寻求主要通过与中国的三大国有油企合作，增加对中国的石油出口。去年俄罗斯超过沙特，成为中国的最大原油供应国。
除了两国政府间的谅解备忘录，两国企业还签署了21项协议，包括从探索在石油和石化厂进行投资、到电子商务、以及可再生能源市场上的合作等。
据新华社报道，中国国家主席习近平在人民大会堂对萨勒曼表示，中国沙特关系具有实现更大发展的潜力和条件，中方将一如既往支持沙特为维护国家主权、安全、发展利益所作努力，支持沙特在地区和国际事务中发挥更大作用，欢迎沙特成为共建“一带一路”的全球合作伙伴，也愿做沙特经济多元化的全球合作伙伴。
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