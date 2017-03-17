澳外长：中国崛起带来挑战 美国应在印太地区扮演有力角色
核心提示：毕晓普说，为了让印太地区继续保持稳定，美国及其盟友应在地区内扮演更有力的角色。
境外媒体称，澳大利亚外交部长毕晓普3月13日在新加坡国际战略研究所发表演讲，表示中国在亚洲迅速崛起，为印度洋及太平洋地区（印太地区）的海权争端带来全新挑战。毕晓普说，为了让印太地区继续保持稳定，美国及其盟友应在地区内扮演更有力的角色。
据香港《东方日报》网站3月15日报道称，毕晓普表示，中国在印太地区中，既扮演着美国及其他国家的经济合作伙伴，但同时又在地缘政治、地缘战略上存在竞争关系。而中国本身在东海、南海与其他国家存在海权纷争，这种关系对该地区的国家来说是一种新的挑战。
毕晓普还指出，美国在亚洲乃至全球都拥有领先的战略力量，同时在印太地区上也未与其他国家存在领土争议。故若要维持地区的繁荣稳定，美国及其盟友的力量不可或缺，而美国也必须在这地区内扮演更重要的角色。
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境外媒体称，澳大利亚外交部长毕晓普3月13日在新加坡国际战略研究所发表演讲，表示中国在亚洲迅速崛起，为印度洋及太平洋地区（印太地区）的海权争端带来全新挑战。毕晓普说，为了让印太地区继续保持稳定，美国及其盟友应在地区内扮演更有力的角色。
据香港《东方日报》网站3月15日报道称，毕晓普表示，中国在印太地区中，既扮演着美国及其他国家的经济合作伙伴，但同时又在地缘政治、地缘战略上存在竞争关系。而中国本身在东海、南海与其他国家存在海权纷争，这种关系对该地区的国家来说是一种新的挑战。
毕晓普还指出，美国在亚洲乃至全球都拥有领先的战略力量，同时在印太地区上也未与其他国家存在领土争议。故若要维持地区的繁荣稳定，美国及其盟友的力量不可或缺，而美国也必须在这地区内扮演更重要的角色。
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