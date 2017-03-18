说到脂肪肝，很多人都会把它和油腻东西吃多了联系在一起。东南大学附属中大医院消化内科陆枫林主任医师指出，肝内脂肪堆积的程度与体重成正比，虽然肥胖人群出现几率相对较高，但导致脂肪肝的原因很多，酒精、药物、糖尿病，甚至吃得太少都会引起脂肪肝。
据陆枫林介绍，脂肪肝分为肥胖性脂肪肝、酒精性脂肪肝、快速减肥性脂肪肝、营养不良性脂肪肝等。后两种都是因为吃得太少所致。
吃得太少引起脂肪肝的原因主要有三个：一是进食太少，机体无法获得足够的葡萄糖和燃烧各种脂肪时所需的氧化酶类，这时机体就不得不调动储存在身体其他部位的脂肪、蛋白质转化为葡萄糖。而这些脂肪、蛋白质是要通过肝脏来转化的，这就让大量脂肪趁机进入了肝脏。二是脂代谢所需的脂蛋白合成离不开胆碱、蛋白质和必需脂肪酸，摄食过少难以合成脂蛋白，就会影响肝脏的脂代谢，从而导致脂肪大量沉积在肝脏，形成脂肪肝。三是吃得过少会造成糖、脂肪、蛋白质、矿物质和纤维素的摄入不足，机体因此产生代偿，使糖、蛋白质等都转化为脂肪，堆积到肝脏。
远离肥胖固然重要，但不能以伤害肝脏为代价。提醒大家平时注意均衡饮食，让机体获得足够的营养。即便需要减肥的人也不要急于求成，不能妄想通过短期苛刻的节食达到目标。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost