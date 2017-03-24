2017全球50位杰出领袖榜出炉！马云第二蔡英文第八

（综合讯）转战海外市场，新一代“移动之父”阿里巴巴创办人马云顺利登上美国《财富》（Fortune）杂志“2017年全球50位杰出领袖”榜第二位。另一名亚洲代表则是台湾的蔡英文。
另外，上榜的其他国家领导人还包括德国总理默克尔、加拿大总理特鲁多、立陶宛总统格里包斯凯特。
阿里巴巴集团创办人马云日前来马来西亚参与全球转型论坛，并出席马来西亚推介数字自由贸易区及支付宝即将登陆马来西亚活动。
芝加哥小熊的执行副总裁和总经理Theo Nathaniel Epstein名列排首，马云排名第二、教宗方济各第三，而第四位则是世界首富比尔盖兹夫人梅琳达盖兹（Melinda Gates）。
此外，台湾的蔡英文排名第8，《财富》（Fortune）指出，蔡英文去年12月与刚当选上美国总统的特朗普（Donald Trump）通电话，登上了媒体头条，而这也是1979年以来台美领袖首见。
《财富》描述，与特朗普通话，对正在美国和中国之间寻找1条谨慎路线的台湾首位女总统而言，是1项大胆的举动。
《财富》指，蔡英文去年1月当选后，面对北京限制中国大陆游客到台来试图限制台湾的做法，蔡英文转而积极向东南亚旅客招手，希望引发旅游热潮。报道称，蔡总统同时也积极推动经济改革，其中就包括将1周工作时间从6天缩短为5天。
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