香港加入亚投行，台湾很“心塞”

亚投行23日在北京宣布理事会已批准13个新成员加入，香港是其中之一。
香港特区政府财政司司长陈茂波对此表示欢迎，称香港是亚洲国际金融中心，拥有“一国两制”的独特优势、成熟稳健和流动性充裕的金融市场，以及大量具有国际经验和视野的金融人才。
他说，香港参与亚投行的运作可以为业界带来新机遇，并进一步巩固香港的国际金融中心地位。
中银香港副董事长兼总裁岳毅称，亚投行正式宣布接纳香港这一非主权地区作为新成员，充分体现了“一国两制”的优势。香港作为亚太区重要的国际金融中心、21世纪海上丝绸之路的桥头堡，以及全球华人经济网络的中枢，加入亚投行可令这三大优势叠加起来，进一步强化香港作为超级联系人的角色及提升国际金融中心地位。
星岛日报网称，只要完成内部程序及首笔资本到位后，香港就会成为正式会员。此前财经事务及库务局副局长刘怡翔表示，香港加入亚投行须认缴7651股股本，相当于60亿港元的资本，其中将在头5年缴交12亿港元实缴股本，另外48亿港元是待缴的。特区政府计划4月底向财委会申请拨款。
香港加入亚投行无疑让台湾联想到自己的命运，一时间很“心塞”。
台湾联合新闻网23日称，香港与台北一样，曾经寻求成为亚投行第一波创始会员，但香港不具有主权国家地位，第一波未被纳入，台北则因为两岸复杂的关系，也被排除第一波创始会员之外，“但香港的加入显示亚投行会员未必以主权国家的身份为限”。
文章说，大陆官员曾表示可以考虑台北加入成为亚投行的会员，但需要协商，只是随着民进党上台，对中国大陆采取分离姿态，“台湾已不再寻求加入亚投行，继续忽略此一机构的重要性”。
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