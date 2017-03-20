美媒称印尼华人仍遭受歧视：即便改了姓氏仍不被当本地人

核心提示：文章称，苏哈托在任期间曾禁止中文并中断与北京的关系达数十年。然而在他暴力独裁统治结束近20年后，虽有政府人权委员会的干预，塞巴斯蒂安和该地区的其他人仍面临着官方的歧视。
美国《华盛顿邮报》网站3月18日刊登记者文森特·贝文斯的文章，题为《几代人之后，印尼华人仍遭受歧视》。
文章称，当威利·塞巴斯蒂安买下一小块土地以便建造储藏室的时候，爪哇岛的政府官员让他颇为扫兴。他不能为这块土地注册，因为他是华人。于是，这块土地将属于当地的苏丹。
他说，土地办公室的那些人知道他是华人，尽管他所在的“李”姓家族在上世纪70年代就把姓改成了“塞巴斯蒂安”。
不久前，在日惹开着一家简陋百货店的塞巴斯蒂安指着自己的浅色皮肤和眼睛说：“他们一看这张面孔就知道了。但是，我的家族在这里生活了几代人。他们说只有本国人才能拥有土地，而我不是本国人。印尼华人也是印尼人啊。”
文章称，世界第四人口大国印尼是一个不再承认种族差异的多元民主国家。苏哈托在任期间曾禁止中文并中断与北京的关系达数十年。然而在他的暴力独裁统治结束近20年后，虽有政府人权委员会的干预，塞巴斯蒂安和该地区的其他人仍面临着官方的歧视。
随着几十年来最著名的华裔政治人士、雅加达特区省长钟万学展开自己的连任竞选，过去几个月里有关印尼华人在该国地位的疑问赫然显现。
与此同时，美国总统特朗普的当选让对外政策专家们产生了这样的疑问：既然现在很难预测美国这个曾经支持苏哈托的长期盟友的行为，印尼是否将不得不重新考虑与中国的关系。
而在日惹这个部分由终身制苏丹统治的特区里，塞巴斯蒂安等人正在反抗几十年前出台的一项政令，他们认为该政令正在被用来不公正地对待他们。
土木工程师斯普特·洛卡萨里曾试图与塞巴斯蒂安一起直接向政府提出申诉。他说：“我的妻子买了一块地，想在机场旁开间便利店，但这块地仍然不属于我们。他们想让我们向苏丹租用我们自己的土地，这是我们不能接受的。”他们没有得到任何回应，尽管国家人权委员会建议这项政策应该改变。
当地的其他华人在匿名接受采访时说，他们遇到过类似问题，但因为害怕对自己不利而选择不声张。
印尼华裔穆斯林协会日惹分会会长布迪·萨提亚格拉哈说：“比起苏哈托时代，现在对华裔公民的歧视肯定要少一些，但在实际生活中仍有很多这样的做法，人们随时都能感受到。这不只是经济问题，也是一个有象征意义的问题。我们都参加了国家的建设，现在我们理应得到同等对待。”
文章称，少数杰出的华人富豪造就了华人社区都是富人的神话。在印尼全国，像塞巴斯蒂安和洛卡萨里等不那么富有的华人都在密切关注钟万学的受审和连任选举，希望法律而不是种族因素成为决定因素。说的更直接一点，他们迫切希望在就自己的土地案向政府提出申诉时，政府能够秉持同样的原则。
当顾客们在店里一排粉红色儿童自行车旁边穿行的时候，塞巴斯蒂安的收音机里响起上世纪90年代“甜蜜射线”摇滚乐队的歌曲《每一个早晨》，两名戴浅色头巾的妇女与他一起工作。他说：“我并没感到普通人会因为我是华人而对我区别对待。我们相处得很好。目前，我的问题是政府对待我的方式。”
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