便秘会造成腹胀等不适，时间久了还会出现胃口坏、皮肤差、口臭、心烦等不良症状。以下是预防便秘的几个生活习惯，可供参考。
锻炼腹肌。腹肌力量弱会导致肠道蠕动变慢，并且肛门排便时需要腹肌施力，因此锻炼腹肌有助排便。可以选择健走、慢跑、游泳、瑜伽等全身运动。建议量力而行，重在每日坚持。
抓住排便时机。早餐后是最好的排便时机，食物进入胃后，大脑会给肠道发出排便指令，因此三餐中早餐必不可少，能帮助养成餐后排便的好习惯。另外，条件允许的话，有了便意就应马上去厕所，如过一直忍着会削弱直肠的排便反射，久了就会导致便秘。
多吃谷物蘑菇。食物纤维在肠内吸水膨胀后，能裹挟附着在肠壁上的有害物质一起排出体外，起到清肠的作用。建议多吃绿色蔬菜、水果、豆类、菌菇类、芋类以及全谷类等富含食物纤维的食物。
每天喝2升水。体内水分不足会引起便秘。若体内缺水，就会令大便干燥，无法顺利排出。要想防治便秘，除了果蔬等食物中的水分外，每天最好额外再喝约2升的水。
喝酸奶加点蜂蜜。人的肠道主要有益生菌和致病菌。便秘会导致大便残留，令致病菌增加，引发皮肤粗糙、长痘等问题。而发酵食品，如酸奶、奶酪、腐乳等富含益生菌，每天适量吃一些能减少致病菌。喝酸奶时搭配点蜂蜜，预防便秘效果更好。
肚子别着凉。体寒会令自律神经功能下降，进而影响大小肠功能，诱发便秘。因此，上衣不要太短，尤其是冬天，最好穿一件毛背心或腹围，给肚子保暖。
按摩肚脐促排便。按摩腹部可以刺激肠道，促进排便。仰躺，用食指、中指以及无名指顺时针按摩肚脐周围。有腹胀感的话，可以点按肚脐两边的天枢穴（脐中旁开2寸），按时呼气，放松时吸气，促进胃肠蠕动，有助排便。
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