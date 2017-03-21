什么意思？蒂勒森发出惊人言论，美国或允许日本韩国拥核武器

美国国务卿蒂勒森18日在结束对韩国的访问后，对媒体讲了一段令人吃惊的言论——“在朝鲜核武器成为迫在眉睫威胁的情况下，美国也许会允许韩日核武装”。众所周知，防止核武器及相关技术扩散是全球共识，美国对朝鲜保持高度警惕的重要原因，就是因为朝鲜的核计划。蒂勒森并没有详细阐述他的这番言论，外界也不知道，他是指美国考虑重新在韩日部署核武器？还是允许这两个亚洲盟友自行拥有核武器？
制造核武器，日韩都不难
韩国《东亚日报》20日称，蒂勒森在结束对韩国的访问后，在18日前往中国的专机内接受《独立评论》杂志采访时表示，“虽然我们政策的目标是朝鲜半岛无核化，但我们无法预测(朝鲜半岛周边的)未来”，“在朝鲜核武器成为迫在眉睫的威胁的情况下，美国将根据(朝鲜核武器)发展情况，也许会不得不考虑允许韩国与日本的核武装化。”报道认为，这一发言意味着为从军事上遏制朝鲜，美国可能会限制性允许韩国开发核武器。美国总统特朗普去年竞选期间也曾表示“允许韩日拥核”。
中国核战略专家杨承军20日告诉《环球时报》记者，凭借先进的技术储备和发达的工业基础，日本和韩国在研制核武器方面并没有太大的阻碍。韩国早在上世纪50年代就曾进行过核武器的研制，尽管后来在美国的压力下被迫叫停，但相关的技术资料仍得以保留。在核材料储备上，韩国拥有十余座核电站，每年都会产生大量的乏燃料。据韩国媒体报道，2000年初，韩国原子能研究所曾暗中进行3次铀浓缩试验，获取的浓缩铀纯度最高达77%。杨承军介绍说，武器级核材料的浓度通常在85%以上，韩国能够自行制造离心机等设备，也掌握了核材料的提纯工艺。有专家认为，一旦放开限制，韩国可在一年内完成核武器的研制。韩联社曾报道，根据美国方面的评估报告，韩国拥有可制造数百枚核弹的钚、核弹头设计技术和高端运载系统构筑能力，5年内就可制造数十枚核弹头。不过相对而言，韩国核材料的储备较少。
杨承军警告说，日本在核武器的技术和原材料储备方面远远走在韩国前面。日本以和平利用核能为名，大力开展核聚变研究、快中子增殖研究，这些研究项目都是制造核武器的技术基础。借助超级计算机，日本甚至可能已经进行过模拟核试验。在核材料方面，日本更是储量惊人。杨承军表示，日本已经囤积了超过3000吨核废料，从中提炼出的核材料足以制造7000个核弹头。这也是日本右翼政客多次狂言“日本可随时造出原子弹”的底气所在。
投送核武器，手段还不完备
不过研制出核武器，并不代表能够投入实战。杨承军介绍说，目前核武器的投送手段主要包括导弹和飞机。由于导弹搭载的弹头重量有限，核武器必须要实现小型化才能装载在导弹之上。通常认为，核弹头的重量需要控制在500公斤以内，才具备实战意义。当年美国、苏联在核装置试验成功后，仍花费了数年时间进行“瘦身”，才将其搭载在弹道导弹上，而朝鲜虽然已经进行过多次核试验，但至今还没有可靠证据证明其已掌握了核弹头的小型化技术，这足以证明相关的技术门槛不可轻视。
据介绍，韩国目前拥有改进型“玄武-2”弹道导弹，最大射程达500公里;“玄武-3”巡航导弹射程则高达1500公里，它们理论上都具备搭载核弹头的潜力。不过把核弹头与导弹组装在一起，并不代表就能实战化形成可靠的核威慑，还需要对各种设备进行整合与测试，因此韩国在这方面还需时日。
由于运载火箭与弹道导弹的技术相通性，日本凭借先进的航天能力，在弹道导弹的技术储备方面更强，外界认为日本已掌握远程甚至洲际导弹的制造能力，但受到各种因素限制，日本还没有现成可用的弹道导弹型号。
在飞机投掷核武器方面，日韩没有专门的战略轰炸机，不过两国都装备有美制F-15系列战斗机，在进行改装后，这种战机也可以携带核炸弹实行空袭，但与弹道导弹比起来，携带笨重核炸弹的战机更容易被拦截。
如果美国核武器重回日韩……
由于蒂勒森的表态语焉不详，考虑到韩日拥核的高度敏感性，他所谓的“韩日核武装”也可能是指美军在韩日重新部署战术核武器。
尽管日本政府口头奉行“无核三原则”，但共同社披露，上世纪50年代末，驻日美军在冲绳基地、三泽基地和板付基地都曾部署有核武器。此外美军舰机曾长期携带核武器进出日本。时任外相冈田克也承认：“美国自1991年后改变舰艇和飞机搭载核武器的政策，从那以后核武器没有再被带入过日本。”
而驻韩美军配备的核武器数量则多得多。从上世纪50年代末开始，美军就在韩国部署了各种核炮弹和核炸弹。上世纪70年代，驻韩美军基地内的战术核武器多达数百枚。直到1991年12月美国才宣布将所有核武器撤出朝鲜半岛。
正是由于有过部署经验，所以从技术上讲，核武器重回驻日驻韩美军基地并不是难事。但这么做将令美国面临巨大的政治风险，除了与现行的国际法背道而驰，甚至会引发新的核军备竞赛。针对蒂勒森的表态，迅速有俄官员批评说，如果日韩拥核成为事实，俄将就此加强自身核安全。（魏云峰、马俊）
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