超越日本！中国成韩国民众最讨厌国家

（首尔综合讯）中韩两国关系因“萨德”风波持续恶化，导致中国超越日本成为韩国眼中“最糟糕的国家”。
日本一直被韩国视为朝鲜之后的最不受欢迎的国家，因为二战期间，20万名韩国妇女被迫成为日本军队的慰安妇。
韩国研究院认为，美国在韩国装置“萨德”（Thaad）系统，是为了防堵朝鲜核武和中国导弹威胁。然而，中方认为这一切已经威胁到了中国。
藉此，中国就上述一事而开始展开反击行动，对韩开展封锁行动。
随着“限韩令”的发酵，首尔峨山政策研究院(Asan Institute for Policy Studies)的评分显示，韩国对中国好感分数从一月份的4.31降低到三月份的3.21，评分标准是0－10分。
而对日本的好感度则是因慰安妇事件从3.56下降至3.33。
调查指出，当时能预料到中国对“萨德”的反应，预期中国游客会下降，可是没想到是如此的“极速下降”。
“更令人惊讶的是，相对于日本的3.33，韩国对中国人（3.21）的好感度比日本更低。而之前，日本一直是韩国人在朝鲜后最不受欢迎的国家。”
调查还显示，韩国对美国总统特朗普、中国国家主席习近平及日本首相安倍晋三的评价中，习近平是当中跌幅最大的，从1月的4.25跌至3月的3.01。
“习近平唯一的好消息是他的评价仍然高于首相安倍晋三。”
从3月6日至8日进行的1000名成年人的调查也显示，对“萨德”的支持有所增加，从11月的46.3％升至50.6％，反对派从45.7％降至37.9％。
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