马来西亚海军防卫升级 以免武装分子有机可乘

（马来西亚3月20日）马中在南海军事合作？马来西亚面对海军舰队老化的情况下，加上马来西亚面对伊斯兰国（IS）武装分子涌入的威胁以及南海紧张局势加剧，将展开升级行动。
根据亚太地区的国防开支预计，从2016开始至2020年将达到2500亿美元，IHS Janes Defence 指出，去年12月，马来西亚虽然面对国防预算的收窄，面对南海情势紧张下，仍致力提升防卫。
马来西亚海军旨在更换50艘船只，尽管马来西亚国家预算案的收窄，减少了12.7%，逾151亿令吉（34.1亿美元），同时也将会与中国合作建造四艘濒海任务舰（LMS）。
马来西亚海军司令卡马鲁扎曼向《路透社》指出，特派舰是为了海上安全而多方面设计，例如处理跨境犯罪，海盗，反恐怖主义和搜救行动。
“这些船只将会是非常有能力处理由伊斯兰恐怖分子，以及其他海事安全问题构成的威胁。”
马来西亚预计将于本周在兰卡威国际海事和航天展览会（LIMA）上正式确定与中国合作，以建立四艘海特派舰，并获得国内建造更多船舶的技术支援。海军希望这将使他们最终能获得18艘濒海任务舰。
首次公布与中国合作建造军舰是去年11月。
这一次共有36个国家的500多家参展商将在今年的LIMA举行其商品展会，该展会每两年在兰卡威举行一次。
此外，卡马鲁扎曼说，他们也正在与法国造船厂（DCNS）进行最后阶段的谈判，以启动一项计划建造更大的沿岸战斗舰（LCS）。他补充说，应该在今年8月或9月正式宣布。
海军也正寻收购三艘新的多角色支援舰（MRSS）和两艘潜艇，以完善整个舰队。
中国声称主权的南海每年海运高达5万亿美元的船载贸易，菲律宾、越南、马来西亚、台湾及文莱也主张南海部分主权。
印尼总统左科的政府，将国防开支猛增了26％，上个月，泰国军政府在去年停止购买后，批准了一项135亿泰铢（3.89亿美元）的海上潜艇交易。
为此，《路透社》引述吉隆坡国家战略高级研究员Shahriman Lockman说，不管如何，东盟成员需要分享情报，如果他们想要他们大肆购买军舰的前提下。
他指出，像马来西亚的LMS计划升级是很重要的，但必需强调这样的高价值采购在10个东盟成员国之间也很重要，但是盲目的航行加上缺乏广泛网路监控支持，如此以来也难以取得共享情报。
“我们正在谈论军用巡逻飞机，雷达，无人机等，是一个庞大的数量，品质归品质，并有渴望到顶级的设备，只有少数。
他说，提高海洋领域防卫意识是所有人的首要任务，因为你不能战胜你看不到的东西。
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