新加坡取代硅谷　新创人才排全球首位　北京上海跻身十大

一说到科技新创中心，自然会想到美国硅谷，然而据美国最新报告指出，新加坡已超越硅谷，于科技新创人才方面排名为全球之首。
美国机构Startup Genome与Global Entrepreneurship Network合作，日前发表2017年全球新创生态系统报告，比较全球55个城市新创方面的表现，8个评核标准包括资金、市场覆盖度、环球连系、科技人才、新创经验、资源吸引力、企业参与，及创业者野心与策略。
人才经验足成本低
报告发现芸芸城市当中，新加坡于人才方面最为出色，当地八成工程人才及七成半团队人员都有至少两年新创经验，较全球平均72%及60%为高；然而相较全球平均数字，新加坡新创人才的成本相对低，软件工程师的平均年薪为3.5万美元，较全球平均4.9万美元为低。而新加坡的新创创业者的年龄亦为全球最轻，中位数是28岁。
新公司于硅谷难请人
报告亦指，硅谷于人才方面被新加坡赶过，主要因为薪金高导致成本上升，以及新创公司于起步阶段难以聘得有经验人才。
北京上海入十大 挤走新加坡
整体而言，新加坡排名全球12，较2015年下跌两位，被第四位的北京及第八位的上海挤出十大。然而报告指出新加坡拥有优越的地理位置，可接触庞大的东南亚新兴科技市场，以及优厚的政府资助，令当地的新创革命一直未止。新加坡的新创初期资助平均为27.6万美元，较全球平均25.2万美元为高，而当地亦全球移民创业者比例第六高的国家。
整体排名首五依序是硅谷、纽约、伦敦、北京及波士顿，而北京于新创经验方面与超越众城市成为第二，仅次于硅谷，报告未有提及香港。机构对上一次于2015年亦发表了有关报告，当时香港也是二十大未入，但报告就有一部分专门探讨香港在新创产业的情况。
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