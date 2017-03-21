上班睡觉！中国某企业为职业睡眠体验师提供10万元年薪

泰国prachachat网站3月20日文章称，躺着挣钱！中国某企业为职业睡眠体验师提供年薪10万元人民币（2万新元）的工作
一家中国企业正在重新诠释有关“上班睡懒觉”的说辞：为申请成为“职业睡眠体验师”的求职者提供年薪10万元人民币的职位。
据了解，这是一家知名保健品公司招聘的职位，入职者要测试公司产品、模仿各行各业职业群体的真实睡眠形式，并撰写相关保健品如何影响睡眠质量的研究报告。
“举个例子，大部分程序员作息紊乱，晚睡晚起。作为睡眠体验师，需跟着程序员体验一段日夜颠倒的日子，从而评出这类人群的睡眠质量，并给出专业睡眠改进建议”。一名公司内部人员说。据了解，该职位的门槛不高，对求职者的首要要求是爱睡懒觉。
有专家认为，“睡眠体验师”在国外很常见。在有30%的人口都在遭受失眠折磨的美国，该职业备受青睐，业内人士的年薪可高达30万美元。近几年，中国人对医疗保健的需求也在逐渐上升。但有专家认为，中国人对睡眠对健康的影响还缺乏足够的了解和重视。因此在中国，“睡眠体验”将在以后数十年内成为一项蓬勃发展的朝阳产业。(作者莉迪亚·拉姆，丁雨晴译)
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