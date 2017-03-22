贴心提示
◆英国的一项科学研究表明，长时间地戴耳机听歌，可导致耳聋提前30年到来。
◆耳机最好选头戴式的，比耳塞式耳机对听力的损伤要小。
◆戴耳机听音乐时，音量不要超过最大音量的60%，连续听的时间不要超过60分钟。
时下，用MP3或者手机听歌在年轻人中已成为一种流行。在公车内、地铁里、大街上……任何一个人来人往的角落，随时可以看到佩戴各种耳机听音乐的时尚男女擦肩而过。然而，殊不知，在我们全情沉醉于音乐世界的同时，我们的耳朵正在经受严峻的“考验”——
“耳机族”耳聋或提前30年
酷爱摇滚音乐的小贝时常耳朵里塞着一副耳机，特别是在商场、地铁等声音嘈杂的场合，为了让自己听得更清楚，她还会有意识地把声音调高。晚上回到家中看电视时，声音总是开得很大，自己还浑然不觉。直到有一次家人问她：“这么大的声音，连耳朵不好的老人家都受不了，你的耳朵吃得消吗？”后来在体检中经医生诊断，她被确诊为感音神经性耳聋，听力衰退程度已经很严重。
大学生小阳由于学习压力过大，出现了失眠的情况，听说听音乐可以治疗失眠，于是她每天晚上睡觉前都戴上耳机听一阵子，常常音乐还在放着，她却已经睡着了。失眠有了好转，然而很快，她却发现自己开始有耳鸣的现象，听东西也时常不清楚，要别人说很多遍。后来发展到全身都出现异常症状，经常头晕头痛，甚至耳朵一碰就痛，严重影响到她的学习和生活。经过医生的音叉检查和纯音测试，发现她的听力已比正常水平下降了30分贝。
根据来自英国的一项科学研究表明，长时间地戴耳机听歌，可导致耳聋提前30年到来！
坐地铁听耳机最伤耳
“在地铁、公交车这种环境里，音量大小不是由听力而是由噪音决定。尤其是地铁里，本身就是一个相对封闭的环境，会对人的耳朵产生一定的压力，再戴着耳机紧紧地压在耳朵里，带强度的声音不断地撞击耳膜，就会造成毛细胞的损伤。”耳鼻喉科专家这样告诉记者。
据了解，当人耳听到的音量超过85分贝时，时间较长可造成听觉疲劳；当音量高达110分贝以上时，足以使人体内耳的毛细胞死亡。耳机的音量输出一般在84分贝左右，有些高频范围能达到120分贝。声音过大、每次听的时间过长会影响听觉神经，造成兴奋性毒性，植物神经功能也会紊乱，除了耳鸣，严重的还会导致厌食、失眠等症状。在所有的噪声中，脉冲式噪声，就像MP3里传出的声音，对听力的损伤最大。
现在使用最多的内耳式耳塞会增加人们听力损伤的风险，一旦超过最大音量的80%，听音乐的时间就应缩短在90分钟以内。研究还表明，对听者而言，内耳式耳机和入耳式耳机比耳垫式耳机的音量高5.5分贝。
此外，专家还指出，听力受损的过程一般都是无声无息、逐步推进的，短时间内，一般的损伤可能暂时不影响与别人的沟通交流，所以很难引起人们的警惕，但是再过若干年，喜欢使用耳机的人就会过早地跨入了听力下降的人群，拥有一双提前衰老的耳朵。
研究还表明，人的听力是非常娇嫩的。耳蜗上感受声音的毛细胞一旦受损，就会造成语言识辨力下降，也就是说，听得见别人在说话，却听不懂具体说什么内容。就是这样重要的细胞，其数量在一个人出生时就已经定了，损伤一个就少一个，是不可逆转的。目前，突发性耳聋在都市白领中发病率很高，多数就是耳机使用过频造成的。
专家提醒
音量不超过60%
连续听不超过60分钟
“经常戴耳机听音乐的人应掌握一个‘60－60原则’，这也是国际上比较公认的保护听力的方法。即听音乐时，音量不要超过最大音量的60%，连续听的时间不要超过60分钟。在这样的情况下用耳是比较健康的。”专家向记者介绍日常生活中保护耳朵的一些小常识。
此外，要尽量在安静环境下听音乐，尽量避免在一些喧嚣的场所。专家认为，一旦外界环境变得嘈杂，耳机的输出效果会受到不同程度的干扰；而在安静环境下，几种耳机的输出音效相差无几。
购买耳机时也有讲究。不妨挑一些能阻绝外在噪音的耳机，以减少因环境噪音而加大随身听音量的机会。耳机最好选头戴式的，比耳塞式耳机对听力的损伤要小。因为耳塞式耳机直接塞在外耳道里，声音没有出处，都向着鼓膜发过去，声音全部被鼓膜接收，对听力的损伤更大。一般来说，听到同等音量的音乐，用耳塞式耳机比头戴式耳机的音量高7－9分贝。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost