Facebook直播芝加哥少女遭性侵 40人观看无人报警

美媒称，美国当局21日称，一名15岁芝加哥女孩遭到五六名成年或未成年男子性侵，而此过程被上传至Facebook(脸书)直播，在观看视频的大约40人中，无一人报警。
据美联社3月21日报道，这是近几个月来芝加哥警察局第二次就脸书网站上直播的疑似攻击事件展开调查。1月份，在一段手机视频显示4人据称对一名智残男子进行辱骂并殴打后，这4人被警方逮捕。
警察局发言人安东尼·古列尔米称，这名女孩的母亲周一傍晚找到警察局局长埃迪·约翰逊，警方这时才知道这起最新的疑似攻击事件。这名母亲告诉约翰逊，她的女儿从上周日开始就失踪了，并给他看了疑似性侵行为的屏幕截图。
他说，约翰逊立即下令探员展开调查，并且该局要求脸书网站撤下视频。脸书网站随即这样做了。
古列尔米今天称，探员找到了这名女孩。他说，这名女孩告诉探员，在对她进行攻击的人中，她至少认识一人。他说，调查人员正在对几个人进行盘问，但没有一个人被认定为嫌疑犯。
他说，约翰逊在观看这段视频后“非常不安”，因为有约40人观看了直播，但没有一人想到报警。
脸书网站发言人安德烈娅·索尔称，她对芝加哥这起事件不作具体评论，但该公司“非常重视其保证人们在脸书网站上的安全的责任”。
她说：“这样的犯罪行为非常可怕，我们不允许这种内容出现在脸书网站。”
西北大学法学院教授、该校刑事辩护中心主任杰弗里·尤尔丹根称，观看这样的视频或者不向警方报告不属于违法。他还说，这不适用于儿童色情作品指控，除非观看者下载视频。
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