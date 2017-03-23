阿里巴巴为何选择马来西亚？马云：环境好效率高

（综合讯）阿里巴巴创办人马云为何选择马来西亚？这当然是东盟成员国家都关注的事情。对此，马云这样说道，“因为马来西亚的商业环境非常好，效率也比我以往想象的高得多。”
“上一次我在北京提到这么一个故事，让我在此再分享一次。中国以丝绸之路闻名，但没有马来西亚，丝绸之路不会成功。当时丝绸之路上主要流通的商品是茶叶，茶叶难以保存且十分昂贵。”
他说，当时，马来西亚有最好的锡矿。是茶与锡(Tea and Tin)让丝绸之路成为了现实：没有锡，茶叶贸易就不会流行起来；反之，如果没有丝绸之路，马来西亚也不会闻名于世，成为出产锡类产品的龙头国家。这就是贸易的神奇之处。
“我坚信，当贸易停止，战争就将开始。贸易让不同人群互相了解各自的文化，贸易不是货品的交换，而是创意的交流、创新的交流。”
“今天，我们的首席执行官张勇、蚂蚁金服董事长彭蕾、其他所有的阿里巴巴高管、中外13家大型物流公司，我们齐聚于此，见证这次盛会。这在阿里巴巴的历史上是史无前例地。这也标志着一个国家对惠及每一个人的普惠数字时代的承诺。”
马云也说，他知道这不是一件容易的事情，他们可以花4个月讨论，花4到14年实现，然后花40年来改善它。
“但如果我们从今天开始就致力于把它变为现实呢？我想说过去十年发生了很多事情。过去，人们不相信电商可以在中国存活。人们一直问我，为什么阿里巴巴的电商可以有如此大的规模？甚至超过美国电商的规模。并不是因为我比别人聪明。这是因为过去中国的商业基础设施太差了，而美国的太好了，电商在美国变得很难生存。在美国，电商是一道甜品，但在中国，它是主菜。所以我相信，这是关键。”
“我听说97%的马来西亚公司是中小企业，但他们仅占GDP的40%。我相信90%的中小企业可以生产至少贡献一个国家80%的GDP。 因为如果有更多的小型企业，有更多的工作职位及中产阶级，这意味着这个国家的经济会变得更趋稳定。数字自由贸易区可以让商业变得更加普惠，让中小企业更可持续，让世界更快乐和健康。”
电商的快速发展带动了我们的另一个业务——物流。在中国，13家公司承担了70%的包裹递送。这意味着什么？
“15年前，中国每年的包裹数量才过1亿个。今天，中国每年有超过300亿个包裹。而其中70%的包裹业务量由这13家公司完成。10年前，这13家公司都还没有诞生。这是科技的魔力，这是创业者的魔力。如果你真的想要去做，我们可以将它实现。我们希望让物流中心成为这个中枢的中心。在未来20年里，我们会确保，在世界的任何一个地方，只要你在线上订购，在72小时内你就可以收到货品。所以，这将是这个领域的中心，我们一起为此努力。”
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