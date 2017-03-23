美轰炸机飞入中国防空识别区遭警告

(华盛顿23日综合电)朝鲜半岛局势波谲云诡，朝鲜周三发射导弹失败后，美国随即派出1架战略轰炸机前往韩国参与模拟轰炸训练。美媒透露，该架美军轰炸机赴韩演练途中，曾飞入中国设立的东海防空识别区，结果遭到中国航空管制员警告指入侵中国领空，并要求离开，但美军机师拒绝。
美国有线电视新闻网络(CNN)及霍士新闻引述美国官员的话报道，事发空域距离韩国济州岛西南部112公里，属中国于2013年设立的东海防空识别区内，但美国及日本均拒绝承认该防空识别区。
报道指出，当该架美军B-1B战略轰炸机飞入防空识别区后，中国航空管制员随即透过紧急无线电频道，指美军轰炸机在中国领空非法飞行，要求它立即离开。
不过，美军轰炸机机师回应表示，他们正在国际空域作例行飞行，拒绝中国航空管制员的要求，事后也没有偏离原定的飞行路线，继续前往韩国参与模拟轰炸训练。
报道也指美军原定计划派出2架驻守关岛的B-1B前往韩国演练，但其中一架因维修问题而未能出发，最终只有1架B-1B飞往韩国，途中更曾与日本航空自卫队战机演练。
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