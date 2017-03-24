新兴市场货币意外走强 美元摇摇欲坠

核心提示：随着越来越多的迹象显示全球经济正在增长，新兴市场货币表现不俗，投资者对美元的伤害尤其让它们受益。
英媒称，市场有时会向着人们最意想不到的方向发展，这一点在新兴市场货币对美元的反弹上表现得淋漓尽致。
据英国《金融时报》网站3月22日报道，支撑新兴市场外汇流动的两个主要因素（全球化和石油）都在向着错误的方向发展。
在二十国集团（G20）财政部长会议之后，全球化看上去比以往任何时候都要脆弱，因为这次会议在公报中没有指出打击保护主义的必要性。与此同时，石油价格因库存过高和美国页岩工业的复兴承受着压力。
理论上说，由于美联储很可能进一步收紧政策，同时美国国债收益率尽管从上周略有下降但仍处于高位，这应该使新兴市场货币承压。这种情况让一些交易者联想到2013年发生的“削减量宽恐慌”，当时国债收益率的上升导致投资者非理性退出新兴市场。
正如杰富瑞国际有限公司的布拉德·贝克特尔所说，国债收益率上升和大宗商品价格下跌本应给新兴市场造成沉重打击。
然而，随着越来越多的迹象显示全球经济正在增长，新兴市场货币表现不俗，投资者对美元的伤害尤其让它们受益。
在去年第四季度大涨之后，美元这一全球储备货币开始下跌，投资者开始撤离在美国大选后进行的“特朗普交易”。
摩根大通新兴市场货币指数今年以来上涨逾4%，创下去年10月以来的最高水平。
在今年对美元表现最强的10种货币中，7种为新兴市场货币，其中表现最抢眼的是上涨9%的南非兰特，其次是墨西哥比索（上涨8.5%）——尽管美国总统发表了不少针对该国的保护主义言论。
美国银行美林金融管理部的外汇头寸数据也证明了这一趋势。
贝克特尔说，“每一次下跌和反弹”都有资金在发挥作用。
与此同时，高盛公司说，南非兰特和印度卢比等货币受到套息交易的青睐。
这种涨势会持续多久？荷兰国民保险集团投资公司的瓦伦丁·尼乌文赫伊曾说：“还有3个月。我认为，对于世界可能发生什么，我们无法预测太远。”他说，目前最佳投资策略是保持灵活性。
美国银行策略师马里亚·基里亚库说，新兴市场投资者对于特朗普可能推出的一些政策（如边境调节税）保持乐观，并从美联储上周的“鸽派加息”获得了信心。
美联储对美国经济增长的平衡策略令新兴市场国家满意。印尼财政部长英卓华说，美联储自2013年的“削减量宽恐慌”之后显然加强了沟通，这让今天出现恐慌的可能性变小了。
她在伦敦接受采访时说：“美联储一切从数据出发，并且增加了决策透明度。不太可能发生恐慌，因为人们不会受到出其不意的打击。”
然而，几乎所有的外汇分析人士都不认为，美元的强势将会终结。GAM基金管理公司投资主管保罗·麦克纳马拉说，新兴市场的风险正在增加，其中最大的风险是美国针对中国的保护主义。他说：“如果中国的增长大幅放缓，那么新兴市场将很难有所作为。”
纵观新兴市场，也不存在太多令投资者放心的强劲支撑。瑞银集团新兴市场跨资产策略师巴努·巴韦贾说，生产力和竞争力没有改善，结构性问题依然存在，新兴市场的增长相对于发达市场来说依然较弱。
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