二战日本“罪舰”起死回生？变身亚洲最大直升机航母

1942年6月6日，“加贺”号航母被美军舰载机击沉，这艘服役于1928年的日本海军侵华“罪魁”顿时灰飞烟灭。75年后的2017年3月22日，“加贺”号起死回生，在横滨矶子造船厂举行了隆重的新舰交付和授旗仪式。
“加贺”号的正式服役标志着日本海上自卫队（以下简称“海自”）联合舰队的4个护卫队群分别拥有1艘直升机航母作为旗舰，也意味着海自本世纪头20年4个最重要的舰艇发展项目——出云级直升机母舰、爱宕级防空驱逐舰、通用型驱逐舰和苍龙级AIP潜艇全部取得突破性进展，海自新一代主战舰艇阵容悄然成形。
一座浮动的海上堡垒
有资料显示，“加贺”号基准排水量19500吨，满载排水量26000吨，全长248米，飞行甲板最宽处38米（不含升降机），高23.5米，吃水7.1米，配备4台双轴推进、可变螺旋桨LM2500燃气轮机（COGAG）。“加贺”号燃气轮机输出功率可达11.2万马力，最高航速30节。“加贺”号可搭载7架SH-60J/K型警戒直升机，以及2架MCH-101扫雷/运输直升机，编制员额约520人（含司令部50人、女性队员90人）
“加贺”号的右舷是由舰桥、桅杆和烟囱构成的一体化舰岛（分5层），舰岛前部负责舰艇操控，设有通信设备室、气象海洋观测室，舰岛后部区域主要负责舰队指挥和分配作战任务，舰岛侧面设有飞行员候机室。
“加贺”号共设8层甲板，飞行甲板（即第1甲板）之下的第2甲板是舰艇作战指挥中枢，指挥控制中心就位于此，直升机机库则占据了第3到第5甲板的大部。第5甲板左舷设有飞行控制室和停船装置。位于直升机停放甲板下面的第6甲板称为应急甲板，甲板中部设有操作室兼应急指挥所，旁边是大型食堂。
据悉，“加贺”号炊事部队相当庞大，能为舰员制作出上百种款式的可口菜肴。为此，第7甲板除设有发动机室和航空弹药库外，还有专门的食品冷藏库。第8甲板是“加贺”号的最底层，这层除了有机械室和发电机室外，还有航空燃料库和仓库，由于该舰兼有补给功能，仓库里堆满了各种燃料罐和淡水储存罐。
“加贺”号对安全、战备、卫生等事项都有严格规定，舰上每扇水密门槛底部、通道、舱室内一些突出部位上都涂有黄黑相间的夜光油漆或贴有舰艇安全警示牌，以防人员碰伤。每台仪器设备上都有标签，设备使用和维护责任人的姓名、职务和保养要求都清楚标明，以严格落实相关责任。
“加贺”号的舰载武器可以用“寒碜”来形容，只装备了2部11联装“拉姆”近程导弹防御装置、2部20毫米“密集阵”近程防御系统。这样的配置根本无法单独遂行防空和反潜战，目的是腾出空间以最大限度保障航空功能的运用、追求制空权。机库位于飞行甲板之下，长125米，宽21米，高7.2米，从舰艏到舯部分别设置了2个停放库，中间用防火帘隔开。第1停放库前部是升降机操作间，左侧是机电室，后部直通右舷侧门，方便车辆进出。
该舰可确保7架SH-60J型反潜直升机和2架MCH-101救援运输直升机，最多可搭载14架各型直升机。直通型飞行甲板长度为245米，面积是日向级的1.5倍。舰岛左前方有一部隐藏式升降机（长20米、宽13米），舰岛后方右舷侧面有一部甲板式升降机（长15米、宽14米）。
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