亚投行添13名“新丁” 外媒：中国与美国角力再获胜

核心提示：亚投行行长金立群说：“全球各地都对加入亚投行感兴趣，证明我们建立亚投行成为国际机构有长足的进步。”
外媒称，由中国牵头成立的亚洲基础设施投资银行（AIIB，简称“亚投行”）在3月23日宣布，香港即将成为其中一名新成员。除了香港以外，阿富汗、亚美尼亚、斐济、东帝汶、比利时、加拿大、埃塞俄比亚、匈牙利、爱尔兰、秘鲁、苏丹及委内瑞拉都会加入亚投行。亚投行会员国及地区将增至70个。
据英国广播公司网站3月23日报道称，新成员完成本地程序及缴交资金认购股本，才会正式成为成员。亚投行行长金立群说：“全球各地都对加入亚投行感兴趣，证明我们建立亚投行成为国际机构有长足的进步。”
他还说：“现时亚投行成员几近遍布各大州，我为此为到自豪。”
报道称，亚投行预期，今年会再有其他新成员加入。
香港财政司司长陈茂波表示：“香港参与亚投行的运作也可以为业界带来新机遇，并进一步巩固香港的国际金融中心地位。我期望立法会财务委员会早日批准拨款，令香港可以不失时机地认缴亚投行的股本，成为亚投行的一员。”
另据路透社3月23日报道，亚投行在其网站发表声明称，这是亚投行自成立以来首次纳入新成员。
新批准的成员包括八个亚洲以外的国家，即加拿大、比利时、埃塞俄比亚、匈牙利、爱尔兰、秘鲁、苏丹和委内瑞拉，以及五个区域成员，分别是香港、阿富汗、亚美尼亚、斐济和东帝汶。加拿大于去年申请加入亚投行。
德国之声电台网站3月23日刊登题为《亚投行再添“新丁”》的报道称，这是北京同华盛顿的角力中取得的又一胜利。
亚投行的法定资本为1000亿美元，创始成员国中包括英法德等主要欧洲大国，此前美国曾劝说盟友不要加入亚投行。
全球第一大经济体美国和第三大经济体日本均明确表示不参加亚投行。
报道称，去年6月，亚投行批准了首批4项总额超过5亿美元的贷款项目，其中3个项目也同时获得了亚洲开发银行以及世界银行的资金。这些资金用于巴基斯坦、印度尼西亚、塔吉克斯坦以及孟加拉国的基础实施项目。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost