中国人成马来西亚最大外来移民群体，马来西亚也成移民天堂了？

看到了移居马来西亚的中国人数据，不少投资人惊呼，难道马来西亚也变成了移民天堂？
目前移民到马来西亚的中国人数最多。马来西亚旅游部与文化部部长纳兹里在马来西亚国会会议上回应其他议员们的谈话时指出， 从2002年至2016年11月，马来西亚第二家园计划共有3万人成功获批，其中有近7976名是中国公民，排在首位。其次是日本（4127），孟加拉国（3399），英国（2361），伊朗（1331），新加坡（1258），台湾（1175），韩国（1174），巴基斯坦（958），印度（861）。
纳兹里说，参与马来西亚第二家园计划的人士来自122个国家，其中来自中国大陆的参与者最多。
近几年来，中国国内某地产公司发起的“马来西亚第二家园”购房计划就宣称：30万元人民币，全家可获马来西亚居留权，拿到10年期绿卡，可享受马来西亚国民的大多数待遇。
在网络上，关于“马来西亚第二家园”计划的网站和广告铺天盖地，加上最近火热的碧桂园“城市森林”，“第二家园”已经成了中国国内房地产广告主打区。
碧桂园让马来西亚，尤其南部州属柔佛（Johor）成为中资热门选择。其中，中国地产商“碧桂园集团 ”主席杨国强就看好柔州潜力，决定在马来西亚长期发展，投入“森林城市”计划，并在中国境内全力推销新山市房产。目前，在该计划下兴建的房产，近七成买主为中国公民，柔佛州新山市被称为“下一个深圳”。
据悉，“森林城市”（Forest City）为四座人造岛屿，位于新马之间，距新加坡最近仅2公里，离马新第二大桥约5公里，预计未来将成为连接马新两国的重要枢纽。该项目也靠近马新高铁站，高铁开通后，约3小时即可贯通吉隆坡与新加坡。
在开发上，4座岛各有不同特色，包括将建设会展中心、商业中心、度假休闲、购物中心、科技研发中心、国际港口、酒店业和住宅等。
此外，马来西亚首相纳吉去年宣布多项优惠措施，包括将森林城市列为国际免税区，凡投资绿化发展项目者皆能获税务减免；而旅游业、教育和医疗保健领域的投资者，同样可享有特別奖励及税务减免优惠，企业中的外资股权也不受限。
纳吉估计，“森林城市”将吸引1,750亿令吉的外国直接投资（FDI），预计在未来20年创造22万个就业机会。“森林城市”将成为一座可容纳70万来自世界各区人口的宜居城市。
对于第二家园计划大开置产、居留及移民的方便之门，马来西亚前首相马哈迪痛批此政策将让马来西亚丟失自主权，让族群人口比例失衡。
去年12月初，马哈迪引述《彭博社》报道，依斯干达经济特区有60项发展计划，包括打造50万间房子。他估计150万名外国人将因此涌入新山。他揣测，依斯干达经济特区可因此宣告“独立”。马哈迪也在一场公开演讲上称，70万名中国人将获得公民权，进而在下一届大选时投票。
他发表在《星报》（The Star）上的一篇文章这么说道，“我鼓励外资，但不是在马来西亚买地，发展土地，然后卖给将居住在这里的外国人。”他认为外国人购地，大部分资金是在本地贷款，外资不会流入，反而盈利会汇出本国。 “当你在中国置业，再在马来西亚获得一栋免费房屋，马来西亚不会获得利润，而（外国人）不会向马来西亚政府缴税。”
另一方面，尽管“森林城市”遭受负评，甚至因为之前面对中国政府对外限制资金流出国外，导致碧桂园“森林城市”项目暂停在中国境內销售，产品价格待定，可能涉及外汇管制问题。对此，碧桂园向马来西亚华人媒体《星洲日报》经否认项目停售，并解释系中国境内展厅关门整顿。
因而，民众疑虑“下一个深圳”是否转身变成“下一个中东”（中东鬼城）？
不过，碧桂园控股有限公司主席兼执行董事杨国强于3月23日在香港业绩会上表示，马来西亚“森林城市”项目销售贡献占公司总量“微不足道”，公司有能力完成项目，并一直守规守法。
据财新网报道，针对近日有关 “森林城市”项目因涉外汇管制暂停国内销售的传闻，杨国强在业绩会上表示，“森林城市”定位为未来世界城市的榜样，将有几十万人居住，并面向全世界销售，采取以销定产的策略，且项目销售贡献占公司整体总量“微不足道”，相信碧桂园有足够能力做好该项目。
碧桂园目前在马来西亚有4个项目，在澳大利亚及印度尼西亚各有1个项目。杨国强指出，碧桂园今后的海外项目都将针对当地市场。
此外，早年的第二家园计划中，外国人子女只能就读国际学校。如今，政府将重新开放让参与第二家园计划的外国人士子女申请就读马来西亚政府学校，以接受多语教育。
“第二家园计划是吸引外国人来马来西亚定居，他们必须要在这里投资或购房，之前大部分申请者只是来此过退休生活。”
据了解，“马来西亚第二家园”又称MM2H计划，前身为1987年推出的“银发计划”，2002年才正式更名，申请对象也不再局限于退休老人，而是扩大到21岁以上的外籍人士。
严格来说，该计划并非移民项目，因为成功申请者并不能拿到马来西亚的永久身份正式入籍，但是会获得长达10年的居留期并且可以终身更新，同时可享受马来西亚国民的大多数待遇。作为一个旅游国家，马来西亚推出“马来西亚第二家园”计划的目的是鼓励外籍人士在当地居住和消费，促进发展经济。
“马来西亚第二家园”计划的申请较为简单，申请人证明在中国的银行拥有约100万元人民币以上的存款，月收入约2万元人民币即可申请，一般二三个月就能办妥。
申请成功后，申请人需要在马来西亚银行存入约65万元人民币，第二年可取用一半用于在马来西亚的购房、医疗、子女教育等消费。50岁以上的申请人存款要求减半，可以取用的存款为10万人民币。
之外，申请人的配偶、60岁以上的父母及21岁以下的子女可以随行。而从目前市场行情而言，移民中介办理该项目所收取的代理费及一些相关费用大概需要3万至5万元人民币。
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