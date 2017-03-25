新加坡很快将推出空中出租车

新加坡讯，什么？乘坐出租车遭遇塞车？那么好，新加坡政府正在和两家公司洽谈，让名为Flying TAXIS的飞行出租车在2030年在新加坡运行。
新加坡交通部接洽的这两家公司是Hoversurf Scorpian和Ehang 184。新加坡希望增加城市流动性更多的选项。
据《每日邮报》报道，新加坡交通部披露，正在和一些公司商讨，试验飞行出租车。新加坡打算让这种在空中飞行的出租车于2030年在新加坡运营。
新加坡交通部常任秘书彭建强上个星期在新加坡的《商业时报领袖论坛》上，披露这项消息。
彭建强说，交通部已经在和一些公司洽谈，在新加坡试运营载人无人驾驶飞机。
此外，新加坡也在着手引进用于公共交通的应召公交服务系统。
彭建强说，新加坡交通业面临土地和人力资源的短缺，人工智能和大数据，正在协助交通部将计划付诸实施。
他说，到了2030年，新加坡的交通景观将有很大的变化，当然，列车还是公共交通的核心。
彭建强说，人们将很快发现，大家将不会拥车，而是享用各种量身定做的交通服务。
他说：“这将是公众观念的重大改变，人们与其拥有交通资产，转变观念后，人民只是在需要出行时‘购买’交通服务。”
在这次的论坛上，彭建强展示了三种载人飞机的原型。
其中包括Hoversurf Scorpion的空中自行车、Ehang 184无人驾驶载人机。
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