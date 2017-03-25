装甲车事件后续？台湾舰队应邀访问新加坡：台媒

据台湾媒体报道，相隔15年后，台湾敦睦舰队将再度访问新加坡！
TVBS新闻报道说，这也是台湾舰队近年首次出访非邦交国，显示蔡英文政府新南向政策，对新加坡的重视。
报道说，更特别的是，传出这次是新加坡主动邀请，原因就是上回星光部队装甲车被香港扣押，引发不满，才会让向来对两岸关系极为谨慎的新加坡，做出这个决定。
报道说，蔡英文为此亲自送敦睦舰队出航，背后大有玄机！因为敦睦舰队拜访的第一站，竟是没有邦交关系的新加坡。
民进党立委罗致政说：“我们新南向政策很重要的目标，就是整个东南亚国家希望能够提升彼此的关系，如果敦睦舰队能够成功成行，算是南向政策很重要的进展。”
报道说，这是2002年敦睦舰队最后一次现身新加坡之后，相隔15年再次到访，也打破15年来没拜访非邦交国的纪录。
报道说，新加坡星光部队AV-81八轮甲车曾遭香港扣押，传出就是向来对两岸关系极为谨慎的新加坡，主动邀请有主权意义的敦睦舰队访问的重要考虑，替台新关系再升温。
而Now News则报道说，新加坡透过外交系统，主动向台湾表示，欢迎海军敦睦远航支队来新加坡访问，因此敦睦舰队改变计划，将新加坡改成远航首站。不过，海军司令部对此表示，相关敦睦邦谊及宣慰侨胞等任务，均依计划执行。
根据网络媒体《上报》报导，新加坡透过外交系统，主动向台湾表示，欢迎敦睦舰队来新加坡访问，这将自2002年以后敦睦远航支队再次拜访新加坡，为象征台湾与新加坡两国关系更上一层楼，没有受到中国大陆扣押新家坡装甲车事件影响。为此，外交部紧急通知海军，立刻变更航程将新加坡列为首站。
针对媒体报道，台湾海军司令部表示纯属臆测，绝非事实。海军司令部强调，敦睦远航训练支队于21日启航实施国外航行训练，相关敦睦邦谊及宣慰侨胞等任务，均依计划执行。
依照海军海军惯例，去年横越太平洋，前往中美洲邦交国访问，今年目的地是大洋洲的邦交国。
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