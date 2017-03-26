美国海军欲在南海挑战中国主权 特朗普不同意

据美国媒体布赖特巴特新闻网当地时间3月24日报道称，美国海军近期已多次提出在南海“自由航行”，但特朗普政府仍未同意。
据报道，美国海军已多次提出在南海岛屿12海里领海范围内进行“自由航行”，以此挑战中国的主权。不过特朗普至今已上任超过2个月，美国政府仍未同意执行。
据报道，有美国官员称，美国国防部长马蒂斯已经通过美国海军南海“自由航行”的要求，不过美国国家安全委员会对此表示了异议。但也有消息表示，美国国防部长马蒂斯也并未批准美国海军的要求。
此前，美国国务院高官董云裳表示，奥巴马政府的“重返亚太”战略已经正式“死亡”。董云裳说，特朗普政府显然意识到亚太地区蕴藏着巨大的经济发展潜力，美国还将增强其在亚太的参与度，但“亚太再平衡”、“重返亚太”这样的表述，已是过去时。
特朗普聚焦朝鲜可能无暇顾及南海自由航行
美国特朗普政府显示按压美国军舰及军机前往南海自由航行计划。特朗普当选上任两个月以来，特朗普没有批准美军南海自由行新计划，美国卡尔文森号航空母舰前往南海，但没有进入中国声索主权海域。多种分析认为，特朗普亚洲外交战略任命没有到位，也有可能是特朗普聚焦朝鲜核威胁而无暇关注南海。
据中央社报导，美国右派媒体布莱巴特新闻网报导，美国海军已多次提出挑战中方南海主权的自由航行任务，但特朗普政府至今没有同意。美军已5个月未在南海实际挑战中方主权声索。
据美国右派网路媒体布莱巴特新闻网（Breitbart）报导，美国海军已多次提出挑战中方南海主权声索的“自由航行任务”，特朗普政府至今尚未同意执行。美国以自由航行任务为名，派遣军舰驶入中方南海人造岛12浬范围。美国总统特朗普上任至今已超过2个月，仍未见实际行动，期间仅同意航空母舰卡尔文森号（USS Carl Vinson）战斗群驶进南海，但未挑战中方主权。
据报导指出，美国海军已提出需要白宫同意的“第3级”自由航行任务，并没有获得特朗普政府同意。美方官员对此说法不一，有官员认为，行动已获国防部长马蒂斯（James Mattis）批准，只是白宫国家安全会议至今未决定。但也有官员透露．公文还在马蒂斯桌上，国安会并未拖延。白宫不愿对此评论。
据分析说，奥巴马政府曾4度挑战北京在南海造岛及军事化行动，美国军舰上次驶近中方人造岛在2016年10月，至今已5个月未见行动。美方没有挑战中方的南海军事化行动，不符合特朗普过去对南海问题的强硬发言。美国外交界多认为，五角大厦与国务院事务性官员未到位是主因。
但也有学者指出，特朗普政府目前只关注眼前的朝鲜核威胁问题，无暇顾及南海，造成美国目前欠缺一致与完整的中国与区域政策。
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