害怕吧，中国正走上获全球科技支配地位大道：港媒

香港《南华早报》3月24日文章，原题：害怕吧，中国正在走上获得全球科技支配地位的大道 我经常开玩笑说，美中之间的主要区别并非是资本主义与共产主义，而是一个由律师治理，而另一个是由工程师治理。就此而言，最明显之处莫过于中国在数字技术爆炸式增长中上演的惊人“追赶”大戏，以及将其应用到中国数亿普通消费者日常生活的巨大成就。
当被问及如何看待中国科技时，大部分美国人或欧洲人仍报以不屑一顾的微笑，称中国还是那个生产廉价仿造产品以填充沃尔玛货架的国度。
这是一种危险的天真看法。
我们注意到深圳的互联网明显快于旧金山、中国同行正用移动支付软件购买任何商品或服务、华为17万员工中的40%完全从事研发工作、过去一年来单车共享热潮已经遍及众多中国城市。
此类电子支付革命已令世界上任何其他国家望尘莫及。如今，中国的数字支付市场是美国的50倍!更非同寻常的是，位于贵州的500米口径球面射电望远镜正在搜寻外太空生命。世界知识产权组织的数据显示，截至2014年中国国内专利申请量已比美国多出40%且3倍于日本。此类科技成就数不胜数。
这种从廉价仿造到世界级高科技的非凡转变并非偶然，并在全世界许多国家的政府中引发恐慌和抗议。
对那些曾在几十年内亲身经历美国如何深思熟虑地利用政府出资的国防工业推动美国科技领先世界的官员来说，抱怨中国政府支持本国高科技研发听起来未免有些许虚伪之嫌。当然，美国官员有理由为此感到气馁并对中国正在发生的一切对全球的深远影响保持警惕。毕竟，30年来中国正以令世界上其他大多数地区几乎无法想象的方式高速跃升。只要中国由工程师们治理，我认为这种迅猛的转变就将在未来几十年内震撼、威胁并挑战我们。我猜想美国人将以他们最擅长的方式应对这种转变——就像律师们那样。(环球网)
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