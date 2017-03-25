新加坡少年博客余澎杉获美国政治庇护 理由是受迫害

（综合讯）美国芝加哥一名移民法官周五（24日）裁定，新加坡少年博客余澎杉（Amos Yee）可获政治庇护，理由是“他因政治意见在新加坡受到迫害(persecuted)。”
余澎杉2015年在网上发文抨击已故新加坡“国父”李光耀，又批评基督教与伊斯兰教，两度入狱，又一度被送入精神病院接受治疗，去年底赴美寻求庇护。
据《路透社》报道，芝加哥移民法官科尔（Samuel Cole）指出，新加坡政府此前对余澎杉所作检控、拘禁等行为，均构成政治迫害。
科尔称，余澎杉是一名“年轻政治异见者”。现年18岁的余澎杉可即时重获自由，他自去年12月16日抵美后一直被扣留，等候庇护审讯结果。
美国国土安全部反对余澎杉的庇护申请，指新加坡当局对他所作检控合法，政府律师尚未表示会否上诉。新加坡驻美使馆暂未回应上述事件。
此外，余澎杉的代表律师格罗斯曼（Sandra Grossman）表示，裁决表达了对个人批评政府权利的尊重，“言论自由是神圣的，即使这些言论可能被视为冒犯。”
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